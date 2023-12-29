Екскоханець королеви Летиції розповів, що вона хотіла розлучитися з Філіпом

Король Філіп та королева Летиція одружені з 2004 року. Вони виховують двох спільних доньок, проте останнім часом активно обговорюються ймовірні зради дружини монарха.

Колишній ймовірний коханець королеви Іспанії Летиції Хайме дель Бурго розкриває нові деталі їхнього роману. Про це іспанський бізнесмен розповів у своєму Х-акаунті (раніше Twitter).

Виявилося, що ексжурналістка навіть хотіла розлучитися з королем Філіпом.

"Чотири етапи стосунків Летиції Ортіс та Хайме дель Бурго такі:

1) Любовні стосунки, з 2002 до 2004;

2) Друзі та довірені особи, з 2004 до 2010;

3) Любовні стосунки, міцні та тривалі, 2010 та 2011;

4) Свояки, з 2012 до 2016", — розкрив Бурго.

Фото: Скриншот

Іспанський бізнесмен навіть зізнався, що його ймовірна колишня кохана планувала розлучитися з Філіпом та переїхати з ним до Нью-Йорка. Обговорювалася навіть можливість народження дитини за допомогою послуг сурогатної матері.

За словами Бурго, у липні 2010 королева зателефонувала до нього в Лондон та попросила навідати її в палаці Сарсуела в Мадриді. Хайме приїхав, і тієї ночі, "після років перерви продовжилися їхні любовні стосунки, оскільки кохання було завжди, від найпершої їхньої подорожі до Венеції у 2002 році".

У той час начебто пара відвідала разом Грецію, США, Францію та Англію. Втім, як уже відомо, далі їхні стосунки не продовжилися.

Наразі палац не коментує домислів у ЗМК.

Король та королева Іспанії з доньками Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція зʼявилася на публіці після чуток про свій таємний роман з Хайме дель Бурго.

Також Фокус писав про вихід короля Філіпа з дружиною на фоні особливої уваги до їхнього особистого життя.