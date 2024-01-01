Княгиня Монако в розкішній велюровій сукні привітала з Новим роком (відео)

Шарлін обрала вбрання за понад 140 тисяч гривень. Вона позувала біля чоловіка, який звертався до підданих.

Княгиня Монако Шарлін у розкішній велюровій сукні привітала з Новим 2024 роком. Відео ділиться акаунт монаршої родини в Instagram.

Князь Альбер з дружиною звернулися до прихильників, вітаючи їх з Новим 2024 роком.

"Новорічне звернення князя Альбера II та княгині Шарлін на 2024 рік", — зазначили представники родини.

У кадрі мама двох дітей зʼявилася в довгій велюровій сукні з асиметричним вирізом у зоні декольте від Ralph Lauren. Вартість вбрання становить 3 690 доларів (близько 140 тисяч грн).

Волосся Шарлін було укладене звичним способом. Вона зробила легкий макіяж та додала до образу сережки.

Тим часом князь Монако постав у діловому костюмі з білою сорочкою та синьою краваткою.

Князь Альбер та княгиня Шарлін привітали прихильників з Новим роком

"Незалежно від того, чи на світовій арені, чи в нашому особистому житті, рік принесе свою частку щастя, а також випробування, страждання та трагедії. Ми з княгинею хочемо висловити нашу повну підтримку, наше глибоке співчуття та прихильність до всіх, хто постраждав від втрати, страждань, хвороби та самотності", — зазначив князь Альбер ІІ.

Він продовжив: "Це важкі часи, і їхні наслідки ще не очевидні".

"Дуже гарна промова", "Дуже щасливого Нового року вашій сім'ї", "З Новим 2024 роком. Найкращі побажання в цей новий рік", — коментують ролик фанати монаршої родини.

Колишня плавчиня та князь Монако познайомилися на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років пара одружилася. У 2014 році народилися їхні діти — близнюки Жак та Габріелла.

Принц Жак та принцеса Габріелла Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Нагадаємо, княгиня Шарлін з чоловіком та дітьми позувала для різдвяної листівки 2023.

Також Фокус писав про розкішну новорічну ялинку в королівському палаці Монако.