Княгиня Монако Шарлін зʼявилася в діловому образі з яскравим акцентом (фото)

Князь Альбер ІІ з дружиною зустрів вогонь з Вифлеєму перед Різдвом.

Related video

Княгиня Монако Шарлін зʼявилася на публіці в діловому образі. Знімками ділиться акаунт Monaco Matin в Instagram.

Князь Альбер ІІ та його дружина зустріли вогонь з Вифлеєму перед Різдвом 2023 року.

"Княжеське подружжя вітало світло миру Вифлеєму у князівському палаці. Символічний жест втілений цим ліхтарем, який носив юний австрійський бойскаут Майкл Пуц", — зазначається на сторінці фотографа.

Колишня плавчиня обрала для виходу широкі чорні штани, червоний светр та твідовий блейзер від бренду Dries Van Noten за 1 620 доларів (близько 60 тисяч гривень). Згодом вона накинула чорне пальто, коли позувала з чоловіком біля вертепу.

Тим часом князь Монако був у класичному темному костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Королівська родина Монако

Пара, яка познайомилася ще у 2000 році, одружилася лише у 2011. Вони стали батьками двох спадкоємців — принца Жака та принцеси Габріелли. Попри численні чутки про розлучення, останнім часом, перед святами, княгиня Шарлін та князь Альбер ІІ доволі часто разом зʼявляються на публіці, демонструючи злагоду у своєму шлюбі.

Королівська родина Монако

Нагадаємо, князь Альбер ІІ з дружиною запалили святкові ілюмінації в місті перед Різдвом.

Також Фокус писав про різдвяну листівку 2023 монаршої родини Монако.