На зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" у Голлівуді напала банда вуличних байкерів (відео)
За бійкою батька та байкерів спостерігала донька актора. Після інциденту він утішив дитину, яка була дуже налякана і засмучена.
59-річний американський актор Ян Зірінг побився з бандою байкерів у Лос-Анджелесі напередодні Нового року. Відповідні відеокадри опублікував таблоїд TMZ.
На записі, зробленому очевидцем, видно, як зірка популярного наприкінці 90-их серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" їде Голлівудським бульваром у Лос-Анджелесі, перш ніж вийти з машини й поборотися з групою мотоциклістів. Зірінг завдає першого удару одному з байкерів перед його машиною. Потім він штовхає його на землю.
Кілька секунд по тому до нього під'їжджають інші байкери і оточують його. Четверо з них б'ють актора протягом кількох секунд, після чого він намагається втекти, перетинаючи жваву вулицю.
Двоє з байкерів погналися за ним, і один із них схопив актора за сорочку і потягнув його назад.
Один нападник штовхає зірку до припаркованої червоної машини, але Зірінг продовжує чинити опір і штовхати його. Потім другий падає, намагаючись збити Зірінга з ніг через дорогу, але врешті-решт наздоганяє його і завдає удару прямо йому в голову.
До них приєднується ще один байкер, вочевидь, жінка, намагаючись сильніше вдарити Яна.
Зрештою Зірінгу вдається втекти на Алеї слави в Голлівуді. Один із байкерів повільно переслідує його ще деякий час, а інші спостерігають за всім.
Неясно, що саме стало причиною сварки, але TMZ повідомив, що один із байкерів, схоже, підрізав машину Зірінга, через що той вийшов і вдарив першу людину.
Старша донька зірки, Міа, була присутня під час інциденту, який її налякав і дуже засмутив. Після інциденту батько підійшов до неї, щоб втішити її.
Актор ніяк поки що не прокоментував бійки, але в поліцейському протоколі він зазначений як жертва.
Раніше Фокус писав, що актриса Торі Спеллінг, яка теж стала відома завдяки ролі в "Беверлі-Гіллз, 90210", розповіла про цькування на зйомках.