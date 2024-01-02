Королева Камілла зʼявилася на публіці з брошкою покійної Єлизавети ІІ (фото)

Король Великобританії Чарльз ІІІ з дружиною відвідали службу в Сандрінгемі. Камілла обрала особливу прикрасу.

Королева Камілла продемонструвала брошку покійної королеви Єлизавети ІІ. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Дружина британського монарха та сам Чарльз ІІІ відвідали останню недільну службу 2023 року в Сандрінгемі.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

Королева Камілла продемонструвала яскраве блакитне пальто Bruce Oldfield. Доповненням до образу стала чорна шкіряна сумка та темні рукавички. На ногах монаршої персони були чорні замшеві черевики "Dressage" від Russell & Bromley, вартість яких становить 445 фунтів стерлінгів (близько 21 тис. грн).

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

На голові дружини короля Великобританії був капелюх у тон лондонського бренду Philip Treacy.

Втім, родзинкою передноворічного образу стала брошка з аквамарином, яка раніше належала матері Чарльза ІІІ, королеві Єлизаветі ІІ, яка померла 8 вересня 2022 року. Її старший син з обраницею коронувалися 6 травня 2023.

Королева Камілла з брошкою Єлизавети ІІ Фото: Скріншот

Тим часом король Чарльз ІІІ був у світло-коричневому довгому пальті, супроводжуючи дружину в Сандрінгемі 31 грудня 2023 року.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла продемонструвала затишний зимовий образ у світлих відтінках.

Також Фокус писав про появу королеви Камілли на публіці в улюбленій тіарі покійної Єлизавети ІІ.