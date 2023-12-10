Король Чарльз ІІІ та королева Камілла представили різдвяну листівку (фото)

Це перша листівка подружжя в нових ролях після коронації у травні 2023 року.

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Король Великобританії Чарльз ІІІ та королева Камілла представили першу різдвяну листівку в нових ролях. Знімком ділиться офіційний акаунт монаршої родини в Instagram.

"Цьогоріч на офіційній різдвяній листівці зображено фотографію короля і королеви, зроблену в тронній залі Букінгемського палацу в день коронації", — зазначають представники сучасної монархії.

Автором кадру став Гʼюго Бернан.

На листівці написано "Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року".

Новорічна листівка короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли

Король Чарльз ІІІ став новим британським монархом одразу після смерті своєї матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року. Проте офіційна коронація відбулася 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. На подію навіть прибули гості з України — Олена Зеленська та Денис Шмигаль.

Дружину старшого сина покійної королеви також коронували.

Уельські на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Наразі після Чарльза ІІІ першим у черзі на престол є його син Вільям. Далі — його діти (принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї). Місце принца Гаррі вже після спадкоємців старшого брата.

Нагадаємо, принц Луї під час різдвяної служби задув свічку сестри.

Також Фокус писав про різдвяну листівку Кейт Міддлтон та принца Вільяма.