74-річна Вера Вонг продемонструвала струнку фігуру (фото)

Знаменита авторка весільних вбрань зустріла Новий 2024-й з рідними вдома. Вона обрала сукню власного бренду.

74-річна Вера Вонг продемонструвала струнку фігуру в незвичайній сукні під час зустрічі 2024 року. Святковими знімками дизайнерка весільних суконь поділилася в Instagram.

Культова модельєрка вразила блискучою сукнею власного бренду з верхом у паєтках, який підкреслював підтягнуті руки Вонг.

Важливо Вєра Вонг показала на рідкісному фото своїх дорослих доньок

Сукня от-кутюр також мала чорну форму з вирізом і пишну спідницю, а Вера поєднувала образ із великим головним убором із бантом від Dolce & Gabbana.

Дизайнерка весільних суконь розпустила своє довге темне волосся та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Вера Вонг

До Вери приєдналася її 30-річна донька Жозефін Беккер, яка була в чорній сукні та розпустила довге волосся, позуючи з відомою мамою.

Вера Вонг з донькою

У будинку Вонг були металеві повітряні кульки, два торти та прикрашені ялинки.

"Я і Джо. Новий рік", — лаконічно написала Вера.

"Шикарні кольори", "Оформлення столу!!! Мені це подобається! З Новим Роком!!!", "Ми любимо тебе, Веро", — пишуть у коментарях прихильники американської знаменитості.

Вера Вонг

Нагадаємо, Вера Вонг показала рідкісне фото своєї прийомної доньки.

Також Фокус писав про секрет стрункості та молодості Вери Вонг.