Колишня невістка Шер накинулася на неї зі звинуваченнями

Маріангелла Кінг спростовує слова співачки про те, що це вона довела Елайджу до такого стану. Колишня невістка легенди музики також ображена на те, що їй не дозволяють допомагати чоловікові вилікуватися.

36-річна Маріангела Кінг, колишня дружина Елайджі Блю Оллмана, 47-річного сина співачки Шер, розкритикувала екс-свекруху. Вона стверджує, що та помістила Елайджу в "замкнену клітку" в реабілітаційному центрі, пише Page Six.

Жінка додала, що співачка "історично виключила" її з рішень, що стосуються догляду за Оллманом.

"Я завжди була поборницею тверезого суспільства і тверезості Елайджі... Що мене не влаштовує, то це заклади, які виключають мене (його дружину) з участі в лікуванні Елайджі та надії на одужання. Мене не влаштовують тимчасові, неетичні шахрайські реабілітаційні центри, які повною мірою використовують сім'ї, які перебувають у відчайдушній ситуації, і намагаються обманним шляхом використовувати страховку за ненадані послуги", — заявила вона.

Маріангела, відома також як співачка Куїні Кінг, заперечує, що сприяла розвитку згубних звичок у колишнього чоловіка, у чому її не раз звинувачувала Шер. За її словами, вона сподівалася вирішити проблеми зловживання психоактивними речовинами Елайджі в приватному порядку. Тепер їй дуже не подобається, що чоловіка примушують "брати участь у режимі альтернативної медицини", який включає сон у "замкненій клітці з шістьма іншими людьми".

Кінг спростовує наявність у неї самої проблем зі зловживанням психоактивними речовинами або ожирінням, а також проблем із психічним здоров'ям.

Минулого тижня стало відомо, що Шер подала до суду документи з проханням помістити Елайджу під опіку, стверджуючи, що він пристрастився до наркотиків і не може керувати своїми фінансовими справами. Дата суду з цього питання призначена на 6 березня 2024 року.

Елайджа Блю — син Шер і покійної рок-зірки Грегга Оллмана, який помер у травні 2017 року у віці 69 років. Зараз він отримує інтервальні виплати від трастового фонду, створеного батьком.

Раніше Фокус писав, що Шер знайшла спосіб зберегти вічну молодість, надихнувшись прикладом Мадонни.