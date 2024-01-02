Це буде весілля століття: принц Брунею поділився знімком зі своєю нареченою

Принц Абдул Матін із Брунею, один із найзавидніших наречених світу, одружиться наприкінці цього місяця. На нього та його обраницю очікують дев'ятиденні урочистості.

Принц Брунею Абдул Матін поділився новою фотографією з заручин зі своєю нареченою Анішею Ісою-Калебич. 32-річний член королівської сім'ї Брунею і один із найзавидніших і найбагатших холостяків світу зайшов в Instagram, щоб поділитися чарівним знімком зі своєю майбутньою дружиною, пише Daily Mail.

Абдул Матін, чий акаунт в Instagram дуже популярний, регулярно ділиться в соціальних мережах своїми приблизно двома мільйонами підписників інформацією про свій насичений спосіб життя.

Матін, син султана Брунею і його колишньої другої дружини Хаджі Міріам Абдул Азіз, одружується з Анішею пізніше цього місяця — за чутками, на весіллі будуть присутні принц і принцеса Уельські.

На світлині Абдул і його наречена продемонстрували парні образи в ділових костюмах.

Принц Брунею Абдул Матін з нареченою Анішею Фото: Instagram tmski

Пост Абдула, який швидко набрав понад 500 тисяч лайків, супроводжували підписом: "Бажаю вам усього найкращого у 2024 році".

Старші сестри Матіна, принцеси Фадзіла та Азема вже пов'язали себе узами шлюбу в січні 2022 року і січні 2023 року відповідно.

Принц Абдул Матін на весіллі сестри Фото: Instagram tmski

Тепер настала черга й Абдули. Весілля, як повідомили в палаці, відбудеться в середині січня і триватиме з 7 по 16 січня 2024 року.

Святкування, яке триватиме дев'ять днів, розпочнеться з церемонії одруження, після чого відбудуться виступи музикантів королівського двору, щоб офіційно відзначити початок весілля.

Урочиста церемонія одруження відбудеться 11 січня в мечеті Султана Омара Алі Сайфуддіна.

Після цього відбудеться королівський весільний прийом з розкішним банкетом, на який запросили гостей з усього світу.

Принц Брунею Абдул Матін

Хоча це ще не підтверджено, цілком імовірно, що принц і принцеса Уельські будуть присутніми на весіллі принца Абдули Матіна та Аніші Іси-Калебич.

Султан Брунею був присутній на весіллі Вільяма і Кейт 2011 року. З огляду на цю історію, цілком імовірно, що вони надішлють запрошення членам британської королівської сім'ї на особливий день свого сина.

Крім того, обидві пари були присутні на весіллі спадкоємного принца Йорданії Аль-Хусейна бін Абдалли II і Раджви в червні минулого року.

Нагадаємо, на весіллі кронпринца Йорданії 41-річна Кейт мала чудовий вигляд у приголомшливій сукні Elie Saab, виготовленій за індивідуальним замовленням, з довгими рукавами, високим коміром з рюшами і хитромудрими деталями на ліфі.

На вечірній прийом Кейт переодяглася в блискучу сукню від Jenny Packham, доповнивши її блискучими сережками Greville Chandelier, що належали покійній королеві, і тіарою "Вузлики любові" принцеси Діани.