Наталія Могилевська показала свого чоловіка та розкрила імена доньок (фото)

Дівчаткам було по два і десять років, коли вони стали частиною родини артистки. Наразі вони адаптувалися до нового життя.

48-річна українська співачка Наталія Могилевська вперше показала свого коханого та розсекретила імена двох доньок. Подробицями особистого життя артистка поділилася в ТСН.

"Це сталося на самому початку війни. Коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили на фронт, в госпіталі, в дитбудинки, до переселенців. І ось цей весь жах тільки-тільки стався і ми ухвалили таке рішення", — пригадує мама двох дітей.

Наталія Могилевська та її обранець Валентин стали батьками двох дівчаток, яким наразі 3,5 і 12 років. Їх звати Мішель та Софія. Артистка планує зберігати приватність дітей, не показуючи їхніх дітей, адже в школі та дитсадку не знають, хто їхні батьки.

Зокрема, Могилевська вперше показала свого коханого, якого називає чоловіком. Пара танцювала на камеру, тому обличчя Валентина не було видно.

Наталія Могилевська з чоловіком Фото: Скриншот

Раніше знаменитість зізнавалася, що стане мамою, коли її серце буде готове до цього.

"Мені треба було вчитися. Я читаю купу книжок, як виховувати дітей…" — зізнається зірка сцени.

Наталія Могилевська

Нагадаємо, Наталію Могилевську помітили з дитиною, яка називала її мамою.

Також Фокус писав про критику нової пісні Наталії Могилевської та реакцію артистки.