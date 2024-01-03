Періс Гілтон показала кадри з новонародженим сином (відео)

Фенікс зʼявився на світ у січні 2023. А вже в листопаді того ж року народилася донька Лондон.

42-річна американська левиця Періс Гілтон показала кадри з новонародженим сином Феніксом. Відео мама двох дітей опублікувала в Instagram.

"Моє життя нарешті повне… Перейдіть за посиланням у моєму біо, щоб транслювати деякі з моїх найулюбленіших спогадів з Феніксом та Картером зараз", — написала Періс.

На відео знаменитість тримала на руках щойно народженого сина, який зʼявився на світ на початку 2023 року та став первістком світської левиці.

Зокрема, Періс показала, як вперше годувала з пляшечки малюка, пожартувавши, що думала, що першою стравою Фенікса стануть суші.

"Вітаємо, ви стали мамою", — сказали Періс, яка тримала на руках сина, народженого сурогатною матірʼю.

Періс Гілтон із сином Феніксом

"Так дорогоцінно. Я така рада за вас. Материнство вам личить!" — пишуть у коментарях фанати зіркової родини.

Фенікс народився в січні 2023, а вже в листопаді того ж року стало відомо про ще одне поповнення в родині. У Періс Гілтон та Картера Реума народилася донька Лондон, обличчя якої поки не показують публіці.

Періс Гілтон з чоловіком та дітьми

Світська левиця та венчурний капіталіст одружилися восени 2021. Шлюб став першим для Періс.

Нагадаємо, чому Періс Гілтон не змогла сама народити дітей.

Також Фокус писав про поїздку Періс Гілтон із сином у Діснейленд.