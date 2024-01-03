Блейк Лайвлі показала їхню з Раяном Рейнольдсом спальню (фото)
Зіркова пара оформила кімнату у стилі шеббі-шик із сільськими стінами, стелею з дерев’яних балок і каркасом ліжка із зеленого оксамиту. Блейк пожартувала, що не хоче, аби світ знав про її прихований талант дизайнера інтерʼєру.
36-річна американська акторка Блейк Лайвлі дозволила зазирнути у свою спальню в західному стилі, яку вона ділить зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом, 47. Знімки зірка серіалу "Пліткарка" виклала в Instagram з понад 43 млн підписників.
Знаменитість поділилася серією фотографій, присвячених 2023 року, починаючи зі знімка, на якому вона одягнена в золотий комбінезон з паєтками в квартирі пари перед показом мод Michael Kors у вересні.
"Тільки Майкл Корс міг змусити мене втиснутися в золоті паєтки занадто рано після народження дитини. Люблю тебе, МК", — написала мама чотирьох доньок.
Зокрема, вона пожартувала, що не хоче, аби світ знав про її прихований талант дизайнера інтерʼєру, проте все ж показує їхню з Раяном Рейнольдсом спальню.
Зіркова пара оформила кімнату у стилі шеббі-шик із сільськими стінами, стелею з дерев’яних балок і каркасом ліжка із зеленого оксамиту.
Стіни спальні прикрашені мінімально, але над їхнім ліжком висить люстра в стилі ар-деко.
На фото Лайвлі також була показана частина ванної кімнати подружжя, приєднана до їхньої спальні через двері в дерев’яній рамі. Мармурова ванна виступає центральним елементом великої ванної кімнати, яка оздоблена плиткою на підлозі та стінах.
"Я вмираю від бажання побачити екскурсію по дому", "Так красиво. Як ви так гарно виглядаєте після 4 дітей!!?" — коментують допис акторки її шанувальники.
Нагадаємо, Блейк Лайвлі пожартувала про дружбу з Тейлор Свіфт та Бейонсе.
Також Фокус писав про побачення Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса.