У 17-річного сина Брітні Спірс з'явилася дівчина (фото)

17-річний юнак обіймався з подругою і весело плескався з нею у воді. Хто вона і звідки, поки що невідомо.

Молодший син американської співачки Брітні Спірс, 17-річний Джейден, який разом із братом Шоном, батьком Кевіноамом Федерлайном і мачухою Вікторією Прінс живе на Гаваях, був помічений зі своєю подругою на пляжі, пише TMZ.

Юнак у довгих пляжних шортах гуляв берегом із дівчиною в чорному купальнику. Пара про щось жваво розмовляла і зі сміхом плескалася у воді. Він також обіймав подругу.

На пляжі в цей же час перебували Кевін і його дружина Вікторія.

Що стосується Брітні Спірс, то останніми роками вона практично не спілкується із синами. За словами Федерлайна, їм соромно за поведінку матері і ті фото та відео, які вона публікує у себе в соцмережах.

Іноді артистка звертається до синів через соцмережу, як це сталося зовсім недавно. Зірка поділилася спогадами про двох своїх хлопчиків, виклавши кадр, де зображена в піднесеному настрої, затишно розташувавшись між Шоном і Джейденом. На інших кадрах Спірс обіймає синів, які корчать веселі пики перед камерою.

У артистки не було можливості попрощатися з дітьми, коли Кевін, одноосібний опікун, перевіз підлітків і дружину Вікторію Прінс на Гаваї на початку цього року.

І Шон, і Джейден також пропустили весілля своєї мами з Семом Асгарі в червні 2022 року. Пізніше вони пояснили, що тоді був "невідповідний час для поїздки", — пояснив Джейден.

"Я не кажу, що я не радий за неї, я справді радий за них, але вона не запросила всю сім'ю, і тоді, якби це були тільки я та Престон, я б просто не став... Навряд чи б ця ситуація закінчилася хорошими стосунками", — зазначив підліток.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс, яка розлучилася з чоловіком Семом Асгарі, розповіла, чого вчиться щодня, залишившись на самоті.