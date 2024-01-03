Дефіцит кальцію: 9 симптомів, на які потрібно звернути увагу

Ми часто відчуваємо нестачу кальцію, навіть не підозрюючи про це. Але слід бути обережними і знати симптоми, оскільки дефіцит кальцію може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Дефіцит кальцію: дуже поширене захворювання, яке не слід недооцінювати. Нестача цього мінералу трапляється дуже часто, особливо в жінок, але симптоми буває вкрай важко виявити. Наукові дослідження підтверджують, що низьке споживання кальцію призводить до проблем зі здоров'ям. Тому корисно знати про те, які ознаки можуть вказувати на нестачу цього важливого мінералу в організмі. Про це пише Vogue Italia,

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Кальцій має фундаментальне значення для здоров'я кісток, зубів, шкіри та м'язів. "Хоча кальцій є одним із найважливіших мінералів і однією з найвідоміших поживних речовин у нашому раціоні, його дефіцит широко поширений", — каже дієтолог доктор Ума Найду. "За оцінками, майже половина населення світу страждає від дефіциту кальцію". Це приблизно 30% чоловіків і 60% жінок віком від 19 років і старше.

Проблема в тому, що більшість людей із дефіцитом кальцію не знають, що він у них є. "Вважається, що дефіцит кальцію частіше трапляється в країнах із низьким і середнім рівнем доходу, ніж у країнах із високим рівнем доходу", — пояснює дієтологиня Джессіка Вілсон, яка, однак, зазначає, що проблема відчувається і в країнах із високим рівнем доходу, таких як США.

На що звернути увагу

Фото: Getty Images

Оскільки цій проблемі не приділяють особливої уваги, виявити низький рівень кальцію найлегше на пізній стадії. З цієї причини важливо періодично здавати аналізи крові для перевірки показників. Однак є деякі симптоми, які можуть стати сигналом і вказати на нестачу кальцію на ранній стадії

нігті ламкі, тонкі, м'які й легко ламаються;

шкіра суха, тендітна, груба, лущиться;

волосся випадає більше, ніж зазвичай;

зуби схильні до руйнування;

тахікардія;

безсоння;

дисбаланс у роботі щитоподібної залози, печінки та нирок;

м'язові судоми в ногах;

поколювання в губах, руках і ногах.

Наслідки дефіциту кальцію

Фото: Freepik

Низький рівень кальцію може проявлятися симптомами без особливої тяжкості, такими як м'язові судоми, ламкість нігтів і карієс або симптомами середнього ступеня тяжкості, наприклад, втрата зубів. Але якщо не заповнити дефіцит, то фактори ризику стануть набагато серйознішими. "Хронічний дефіцит кальцію може призвести до низки серйозних проблем, включно з остеопорозом і переломами", — зазначає дієтолог Маріса Мур. "Це також може негативно вплинути на здатність організму регулювати нервові сигнали, а також функцію серця і м'язів". Серед найбільш серйозних наслідків, які може мати низький рівень кальцію, можна назвати:

Остеопороз — поширений тип захворювання кісток, виникає, коли кістки стають занадто крихкими. Оскільки кальцій необхідний для здоров'я кісток, його дефіцит може призвести до ослаблення скелетної структури — проблеми, яка може також зачіпати зуби і нігті.

поширений тип захворювання кісток, виникає, коли кістки стають занадто крихкими. Оскільки кальцій необхідний для здоров'я кісток, його дефіцит може призвести до ослаблення скелетної структури — проблеми, яка може також зачіпати зуби і нігті. Остеопенія - це загальна втрата щільності та маси кісток.

- це загальна втрата щільності та маси кісток. Гіпокальціємія - низький рівень кальцію в крові, який може викликати оніміння, поколювання і м'язові судоми.

- низький рівень кальцію в крові, який може викликати оніміння, поколювання і м'язові судоми. Що стосується серця, дослідження показують, що гомеостаз кальцію пов'язаний із серцевими клітинами, а отже, підтримання адекватного рівня цього мінералу в організмі може знизити ймовірність аритмій.

дослідження показують, що гомеостаз кальцію пов'язаний із серцевими клітинами, а отже, підтримання адекватного рівня цього мінералу в організмі може знизити ймовірність аритмій. Кальцій також сприяє функціонуванню судин, зводячи до мінімуму ризик утворення тромбів і допомагаючи регулювати кров'яний тиск.

Щоб уникнути цього поширеного дефіциту, необхідно звернути увагу на симптоми, обговорити будь-які ознаки зі своїм лікарем або дієтологом, здати необхідні аналізи, щоб перевірити рівень кальцію.

Як заповнити дефіцит

Фото: Getty Images

Збільшити кількість кальцію у своєму раціоні досить легко. Досить просто доповнити свій раціон такими продуктами, як апельсиновий сік, деякі крупи (рис, овес), нежирне молоко і йогурт, овочі, такі як цикорій, рукола, артишоки, броколі, ріпа, капуста, шпинат, радіккіо, риба. Наприклад, сардини і лосось, насіння, таке як чіа, і сухофрукти, наприклад, мигдаль.

Приймайте добавки з кальцієм

Додаткову допомогу або можливу компенсацію можуть принести добавки, особливо під час вагітності. Варто підкреслити, що вживання добавок кальцію під час вагітності допомагає знизити ризик прееклампсії або високого кров'яного тиску. Однак перед вживанням обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Нагадаємо, ці вісім ранніх ознак, які вказують на те, що ви страждаєте від дефіциту білка

Раніше Фокус писав про те, як зрозуміти, що у вас дефіцит вітаміну D?

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.