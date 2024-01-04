Міккі Рурк закликав допомагати херсонцям (відео)

Голівудський актор давно висловлює свою підтримку Україні. Наразі він збирає мільйон доларів у благодійний фонд, яким керує його помічник Дмитро з України.

71-річний американський актор Міккі Рурк закликав допомогти Херсону та відрив збір на мільйон доларів. Про це зірка фільму "Девʼять з половиною тижнів" повідомив у своєму Instagram.

Голівудський актор збирає кошти для благодійного фонду "One World Aid Alliance", яким керує його помічник з України Дмитро Корнійчук, якого Рурк називає "Діма".

"Я знаю, що українці проходять через багато дуже важких речей. Ассистент та друг, з яким я працюю вже 10 років – Діма – він з України і я його дуже люблю. У нього є 12 членів родини в Україні. Моє повідомлення для всіх українців і воно не має нічого спільного з політичною фігнею. Бажаю благословення всім вам", — зазначив американський актор.

Міккі Рурк

Міккі Рурк планує допомогти мешканцям Херсона, чиї домівки зруйновані внаслідок війни. Зокрема, він показав у ролику кадри підірваної Каховської ГЕС у червні 2023 року.

З українцем голівудська зірка дружить давно. Рурк навіть зізнавався, що заповів Дмитру свої статки та воліє бути похованим в Україні, де народився та виріс його помічник.

Дмитро Корнійчук та Міккі Рурк Фото: Instagram mickey_rourke_

Міккі Рурк додав, що має й інших друзів з України, які наразі воюють проти ЗС РФ.

Настя Каменських підтримала збір американського актора, закликавши допомагати навіть маленькими донатами.

"Дуже важливо памʼятати про кожне наше місто, селище", — написала українська співачка.

Настя Каменських підтримала збір Міккі Рурка Фото: Скріншот

Нагадаємо, Міккі Рурк назвав російського генерала безжальним мʼясником.

Також Фокус писав про українське коріння Барбри Стрейзанд.