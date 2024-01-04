Що з'їсти перед сном: 8 корисних перекусів, які можна навіть на дієті

Якщо ви пізно лягаєте спати, то після вечері напевно захочете щось перекусити, бо зголоднієте. Проте є кілька перекусів, які можна з'їсти перед сном, не порушуючи дієти.

Тенденції у світі здорового харчування часто змінюються, але одна з істин залишається незмінною: їсти пізно ввечері — майже завжди погана ідея. Ідеально повечеряти як мінімум за 2-3 години до сну. Пізній прийом їжі перевантажує травну систему, може викликати небажані стрибки цукру в крові та порушити циркадні ритми, спричиняючи безсоння. А крім того, така звичка згубно впливає на вашу вагу, перетворюючи непотрібні калорії на зайві кілограми. Про це пише Vogue Italia.

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Однак у певних ситуаціях вечірній перекус неминучий: якщо ми працюємо допізна, якщо рано вечеряємо, якщо відчуваємо почуття голоду, яке не дає заснути. Щоб вгамувати цей голод, ми часто обираємо швидкі та легкі перекуси, як-от чіпси, шоколад і печиво. Але ввечері слід уникати солодощів, простих вуглеводів, надлишку натрію та спецій, які можуть подразнювати шлунок. Ось 8 корисних перекусів, які допоможуть втамувати голод і стануть корисним вечірнім перекусом.

Кукурудзяні крекери з авокадо

Як і рисові, кукурудзяні крекери не містять глютену, дуже смачні й апетитно хрумтять. Крім того, кукурудза, легка і легко засвоюється, багата на клітковину, вітаміни і мінерали, такі як калій і магній, які розслаблюють організм. Зробіть міні-сендвічі, наповнивши крекери скибочками авокадо, яке вгамує голод і наситить організм магнієм, що знімає стрес.

Нежирний грецький йогурт

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Молочні продукти легше перетравлюються і містять триптофан — попередник мелатоніну, необхідний для міцного сну. Замість того, щоб підсолоджувати грецький йогурт цукром або медом, які можуть спричинити різкі стрибки цукру, краще додайте ягоди або посипте корицею.

Банани та мигдальна паста

Банан багатий на калій, який сприяє розслабленню м'язів, тому ідеально підходить для вживання ввечері. Наріжте його скибочками і намажте їх мигдалевою, арахісовою або пастою з кеш'ю, щоб отримати трохи білка і дозу корисних жирів.

Сухарики з цільнозернового борошна та нежирний сир

Хрусткі, як чіпси, крекери з цільнозернового борошна, багаті на клітковину і напевно задовольнять бажання перекусити. Вибирайте крекери без цукру і без додавання жирів, особливо тваринних. Покладіть зверху трохи нежирного сиру, наприклад, кисломолочний сир або нежирну рикоту, які, як і всі молочні продукти, багаті на триптофан. Так ви отримаєте повноцінний перекус, який наситить і підготує вас до гарного відновлювального сну.

Хумус

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Багатий клітковиною, антиоксидантами та білками нут у поєднанні з тахіні стає справжньою протеїновою стравою, багатою на амінокислоти, такі як лізин і метіонін, що насичує на довгий час, не обтяжуючи травну систему. Занурте в хумус сирі овочі, наприклад, палички селери, редиску або огірок, червоний перець і моркву.

Тофу або едамаме

І тофу, і едамаме, відварені соєві боби, типові для азіатської кухні, ідеально підходять для легких вечірніх перекусів. Багаті рослинними білками, вони також містять триптофан, вкрай цінну сполуку перед сном. Наріжте тофу кубиками, приправте його кількома краплями соєвого соусу та невеликою кількістю оливкової олії, а також посипте кунжутом, гарбузовим насінням або насінням соняшнику, щоб збільшити споживання білка.

Вівсяна каша

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Вівсянка — чудовий вибір не тільки для солодких сніданків, це ще й шикарний вечірній перекус. Вівсянка — це складний вуглевод, який не викликає коливань рівня глюкози в крові, насичує і легко засвоюється.

Насіння та горіхи

Насіння гарбуза і соняшнику, багате на магній і триптофан, а також волоські горіхи: мигдаль, волоські горіхи, кеш'ю або фісташки, які мають протизапальні властивості, регулюють рівень глюкози в крові та є чудовим джерелом білка й омега-3. Однак увечері з'їдайте лише жменьку, оскільки вони дуже калорійні.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.