Тіна Кароль показалася із сином у Карпатах (фото)

Зіркова мама та її єдиний спадкоємець проводять зимові канікули в горах. Вони катаються на лижах.

38-річна українська співачка Тіна Кароль показала рідкісні кадри з єдиним сином Веніаміном. Фото з відпочинку зірка сцени опублікувала в Instagram.

Артистка з 15-річним спадкоємцем перебуває в українських Карпатах. Юнак приїхав до мами з Великої Британії, де останні роки навчається та мешкає.

Вони разом проводять час після зустрічі Нового 2024 року, катаючись на лижах та насолоджуючись місцевими краєвидами. Зокрема, співачка із сином відвідувала місцевий етнопарк, де проводила час з тваринами.

Тіна Кароль із сином Веніаміном Фото: Instagram tina_karol Тіна Кароль із сином Веніаміном Фото: Instagram tina_karol

Веніамін — єдиний спадкоємець української співачки. Хлопчик народився у союзі Тіни Кароль та продюсера Євгена Огіра, який пішов із життя у 2013 році через рак шлунку. Після цього артистка офіційно не підтверджувала жодного роману, попри чутки у ЗМІ. Найактивніше їй приписували стосунки з молдовським музикантом Даном Баланом.

Тіна Кароль у Карпатах Фото: Instagram tina_karol Фото: Instagram tina_karol

Зокрема, українська знаменитість походила босоніж по снігу на початку січня та показала тваринок, яких зустріла в етнопарку.

Нагадаємо, Тіна Кароль подавала заявку на "Греммі".

Також Фокус писав про школу та будинок Тіни Кароль в Івано-Франківську.