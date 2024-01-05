Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун зʼявилися разом на червоній доріжці (фото)

Зірковий дует разом зіграв у фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні". Картина розповідає про загадкові вбивства в племені Осейдж.

49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо та акторка Лілі Гладстоун, 37, разом пройшли червоною доріжкою Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгсі. Про це пише Daily Mail.

Зірки фільму "Вбивці квіткової повні" привернули увагу публіки. Ді Капріо був у чорному смокінгу, білій сорочці з чорним метеликом. Він виглядав вишукано у глянцевих чорних туфлях і із зачесаним назад волосся, з акуратно підстриженою бородою.

Тим часом Гладстоун була в зеленій сукні без бретелей, вкритій блискучими каменями та бісером.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун Фото: Getty Images

Її волосся було охайно зачесане назад. До образу зірка екрану додала сережки та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Акторка нещодавно зізналася, що вона була прихильницею Леонардо задовго до того, як вони почали працювати разом.

Леонардо Ді Капріо та Лілі Гладстоун Фото: Getty Images

Вона додала, що досі пам’ятає шалену популярність Ді Капріо після виходу "Титаніка".

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

У фільмі Мартіна Скорсезе Ді Капріо та Гладстоун зіграли подружжя. Картина розповідає про загадкові вбивства в племені Осейдж.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з італійською супермоделлю Вітторією Черетті.

Також Фокус писав про побачення Леонардо Ді Капріо із сестрою Кейт Мосс.