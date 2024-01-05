Розкрито плани Кейт Міддлтон на день народження

9 січня 2024 року королівській персоні виповниться 42 роки. Вона зустріне їх в особливому місці.

Розкрито плани принцеси Уельської Кейт Міддлтон на день народження. Про це пише People.

У вівторок, 9 січня 2024, дружині принца Вільяма виповниться 42 роки, і вона, ймовірно, відсвяткує цю подію цими вихідними в оточенні родини та друзів, включаючи свого чоловіка та їхніх трьох дітей, принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Хоча день народження невістки короля Великої Британії Чарльза ІІІ зазвичай є приватною та стриманою подією, зʼявилися нові подробиці святкувань з минулих років.

У той час як принц і принцеса Уельські живуть у Віндзорі, іменинниця, ймовірно, проведе свій 42-й день народження в їхньому заміському будинку в Норфолку, Анмер-Голл. Маєток став подарунком королеви Єлизавети ІІ на весілля пари у 2011 році, і тут Кейт, як кажуть, відчуває себе як вдома. Тут 10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї наразі перебувають на шкільних канікулах у зв’язку з Різдвом, тому принц Вільям і принцеса Кейт ще не приступили до виконання королівських обов’язків у 2024 році.

Родина Уельських Фото: Getty

У списку гостей свята раніше були батьки Кейт, Керол і Майкл Міддлтон, друг Вільяма Том ван Штраубензі і його дружина Люсі Ланіган-О'Кіф та інші.

У вихідні дні народження Уельських бачили на службі в церкві Св. Марії Магдалини в маєтку Сандрінгем в Норфолку, де нещодавно королівська сім'я святкувала Різдво.

У 2021 році Міддлтон відвідала чаювання на день народження, яке влаштували її чоловік і діти в Анмер-Голлі.

Родина Уельських Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта зʼявилися на публіці з однаковими зачісками.

Також Фокус писав про поведінку принцеси Шарлотти на різдвяній службі 2023.