Пріянка Чопра показала нові кадри з дворічною донькою (фото)

Мелті Мері народилася наприкінці 2021 року. Наразі зіркова родина відпочиває в Мексиці.

41-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала нові фото з єдиною донькою Мелті Мері. Сімейними кадрами колишня зірка Боллівуду ділиться в Instagram з понад 90 млн підписників.

"Знайшла трохи часу, щоб наповнити свою душу… Тримайте своїх рідних близько. Нам дуже пощастило, якщо можемо. Щасливого нового року", — звернулася до прихильників знаменитість.

На кадрах Пріянка позувала зі своїм чоловіком, 31-річним музикантом Ніком Джонасом, та їхньою дворічною донькою Мелті Мері. На одному фото навіть зʼявилася мама індійської акторки. Родина проводить час у сонячній Мексиці.

Пріянка Чопра з родиною

Чопра одружилася зі своїм коханим наприкінці 2018 року. Шлюб став першим для двох зірок, а церемонію організували на території Індії.

На початку 2022 року стало відомо, що в пари народилася перша спільна дитина — донька Мелті Мері. Виявилося, що немовля зʼявилося на світ ще наприкінці 2021 за допомогою сурогатної мами. Спадкоємиця акторки та співака через стан здоровʼя тривалий час провела під наглядом лікарів, а за кілька місяців Мелті Мері остаточно воззʼєдналася зі своєю родиною.

Пріянка Чопра з донькою Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram

Нагадаємо, Пріянка Чопра важко переживала розлучення брата чоловіка.

Також Фокус писав про побачення Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.