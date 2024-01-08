Дієтологи назвали 4 продукти, які потрібно терміново викинути з холодильника

Ну ось і добігли кінця новорічні свята, тому знову актуальними стали здоров'я та схуднення. Щоб почати "нове життя", насамперед переберіть свій холодильник і позбудьтеся найшкідливіших продуктів.

Не важливо, чи намагаєтеся ви схуднути, чи просто дбаєте про своє здоров'я, є безліч причин, через які ви можете прагнути до здоровішого харчування в новому році. Можливо, ви вже знаєте, що у 2024 році насамперед потрібно відмовитися від солодких напоїв і нездорової їжі, але є кілька інших шкідливих продуктів, які ви не врахували. Як виявилося, оброблене м'ясо, дієтична кола, йогурт із добавками та ароматизована арахісова паста - усе це нездоровий вибір, від якого вам слід відмовитися цього року. Про це пише She Finds.

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Перероблене м'ясо

Фото: Freepik

Експерти в галузі охорони здоров'я вже давно попереджають про негативний вплив обробленого м'яса, такого як бекон, ковбаса і сосиски, але нещодавні дослідження дають ще більше підтверджень того, що у 2024 році вам буде краще без цих продуктів. Нещодавнє дослідження, профінансоване Всесвітнім фондом дослідження раку, виявило, що продукти і напої, які зазнали глибокої обробки, особливо перероблене м'ясо і підсолоджені напої, пов'язані з більш високим ризиком виникнення безлічі хронічних захворювань, таких як діабет, хвороби серця і рак.

"Що особливо важливо в цьому великому дослідженні, то це те, що вживання більшої кількості ультраоброблених продуктів, зокрема продуктів тваринного походження і підсолоджених напоїв, було пов'язане з підвищеним ризиком розвитку раку поряд з іншими захворюваннями, такими як інсульт або діабет", — каже Хелен Крокер. Тому саме час відмовитися від бекону і сосисок на сніданок.

Солодка вода

Фото: Freepik

Штучні підсолоджувачі часто розглядаються як здорова альтернатива цукру, але, на жаль, правда полягає в тому, що вони також шкідливі для здоров'я. Особливо це стосується аспартаму, підсолоджувача, що міститься в дієтичній колі. У липні ВООЗ назвала аспартам "можливо канцерогенним для людини". Цей потенційно шкідливий підсолоджувач також міститься в інших дієтичних газованих напоях, соках, морозиві тощо.

Звісно, це не означає, що вживання дієтичної коли гарантує, що ви захворієте на рак. "Можливо" — тут важливе слово. Але загалом краще уникати штучних підсолоджувачів, наскільки це можливо, і за можливості обирати натуральні підсолоджувачі, як-от мед та кленовий сироп.

Йогурт із наповнювачем

Фото: Freepik

Йогурт дуже корисний для здоров'я, але ароматизовані варіанти зазвичай містять багато цукру, що становить цілу низку ризиків для здоров'я. "У йогурти з наповнювачами зазвичай додають цукор, що підриває потенційну користь пробіотиків для здоров'я", — попереджає дієтолог Кетрін Джервасіо.

З цієї причини найкраще тримати в холодильнику натуральний йогурт, у який можна додати фрукти, ягоди або горіхи. Зокрема, грецький йогурт містить фантастичну кількість білка і пробіотиків. "Замість ароматизованого різноманіття вибирайте простий грецький йогурт і додавайте свіжі фрукти", — пропонує Джервасіо.

Ароматизована горіхова паста з ароматизатором

Горіхова паста часто стає корисною намазкою для тостів або корисним інгредієнтом для смузі чи вівсянки. Однак, як і у випадку з йогуртом, ароматизовані сорти можуть поставити під загрозу ваше здоров'я в разі надмірного вживання. "Вони також містять доданий цукор і шкідливі для здоров'я олії, які можуть поставити під загрозу поживну цінність горіхів", — попереджає Джервасіо.

Але рішення є: вибирайте натуральну несолодку горіхову пасту, щоб максимізувати користь корисних жирів без непотрібних добавок.

Нагадаємо, включіть ці багаті поживними речовинами продукти до свого щоденного раціону, щоб зберегти здоров'я очей.

Раніше Фокус писав про те, які продукти потрібно прибрати з раціону, щоб якомога швидше зняти запалення при гастриті та полегшити самопочуття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.