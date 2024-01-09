Читці по губах розсекретили, про що пліткували Селена Гомес і Тейлор Свіфт на "Золотому глобусі"

Читців цікавили дві секретні парочки: Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер, а також подружки Тейлор і Селена. І виявилося, що співачки говорили про зірку "Дюни".

Церемонія нагородження "Золотий глобус" відбулася в Лос-Анджелесі, але журналістів і глядачів найбільше цікавило, що залишилося за кадром. Наприклад, про що шепотілися Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе, а також Селена Гомес і Тейлор Свіфт. І читцям по губах вдалося це з'ясувати, пише Daily Mail.

Виявилося, що подружки Селена і Тейлор пліткували про Кайлі і Тімоті Шалама. Журналісти зняли відео на якому видно, як Гомес, Свіфт і дружина Майлза Теллера, Кілі Сперрі, ведуть надзвичайно жваву дискусію.

Тепер судмедексперт Джеремі Фріман ексклюзивно розкрив розмову трійці, стверджуючи, що Селені було відмовлено у фотографії з 28-річним Тімоті і що вона боялася "засмутити" його і 26-річну подружку.

Селена Гомес і Тейлор Свіфт

За словами Фрімана, Селена сказала Тейлору і Кілі: "Він не хотів зі мною фотографуватися, він сказав ні", на що Кілі відповіла: "Тімоті?".

Потім Тейлор прошепотіла щось Селені на вухо, а зірка "Вбивств в одній будівлі" зніяковіло сказала: "Я намагалася, але не змогла, це їх засмутить".

Шанувальники припустили, що Селена докладно розповідала, як вона попросила зірку "Вонки" сфотографуватися разом, але Кайлі відмовила.

Селена і Тімоті знайомі, вони разом знімалися у фільмі Вуді Аллена "Дощовий день у Нью-Йорку" ще 2018 року.

Тімоті Шаламе був номінований на "Золотий глобус" за свою роль у "Вонці", але нагороду не отримав. Він прибув на церемонію із запізненням, разом із Кайлі. Вони сиділи за столиком і шепотілися, а потім поцілувалися.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер Фото: Getty Images

Кайлі мала неймовірний вигляд у чорній мереживній сукні з відкритою спиною, а Тімоті вбрався в чорний костюм із блискітками.

Читці по губах з'ясували, що вони обговорювали.

Тімоті сказав Кайлі: "Ти найкраща".

Потім Дженнер посмикала його за намисто і сказала "Це справді елегантно... воно чорне", її кавалер запитав, чи подобається їй прикраса, а вона відповіла ствердно.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер

Потім Шаламе подивився Кайлі в очі і сказав: "Я люблю тебе", а Кайлі на це відповіла: "Я теж тебе люблю".

Продовжуючи свою думку, Шаламе додав: "Мені подобається думати про тебе", перш ніж Дженнер відповіла йому те ж саме, а потім вони розсміялися.

Перед поцілунком, Шаламе запитав дозволу, мабуть, щоб не змастити макіяж.

Нагадаємо, у Тімоті та Кайлі зав'язалися стосунки після того, як вони обидва відвідали показ мод Жана-Поля Готьє 25 січня 2023 року.

Того ж місяця джерело повідомило, що зірки тусуються разом, але це не можна назвати серйозними стосунками. Але пара продовжила зустрічатися, разом сходила на концерт Бейонсе і стала частіше з'являтися разом на публіці.