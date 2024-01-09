Експертка розкрила секрет виховання щасливих дітей від Кейт Міддлтон

Діти принца і принцеси Уельських уже розуміють свої ролі та становище. Однак батьки не заважають їм залишатися безпосередніми за зачиненими дверима.

Троє дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї — з ранніх років на публіці, а тому за їхньою поведінкою стежать не менш пильно, ніж за їхніми батьками. Як принцесі Уельській вдалося домогтися того, щоб спадкоємці престолу гідно поводилися на велелюдних заходах, демонстрували хороші манери та не боялися камер, у бесіді з Hello поміркувала всесвітньо відома експертка з виховання дітей Джо Фрост. Публіці вона більше знайома як "Суперняня".

Фрост вважає, що принцеса Кейт виховує своїх дітей, враховуючи всі нюанси їхнього і свого становища.

"Я думаю, що насправді ми бачимо обізнаність. Принца Джорджа і принцесу Шарлотту інформують, і, звичайно ж, Джорджа, нашого майбутнього короля. Він, без сумніву, почав потроху вчитися тут і там. У нього є чудовий приклад того, як він з юних років поважав свого дідуся і батька. Їх виховують із розумінням королівських процедур і протоколів. І їх виховують із розумінням того, що є час і місце. Це стосується будь-якої сім'ї. Наприклад, наближається весілля або хрестини, і ми знаємо, що було б хорошими манерами й етикетом мовчати, поки співає хор і йде служба. Це просто відповідальне виховання дітей, і ми це бачимо", — каже експертка.

На публіці діти Вельсів демонструють гарні манери Фото: Getty Images

Вона підкреслила, що діти принца і принцеси Уельських, незважаючи на публічність, ростуть щасливими:

"У них прекрасний баланс, і за зачиненими дверима вони, без сумніву, грають в ігри та розважають одне одного, як це роблять брати й сестри, дражнять одне одного, веселяться, печуть печиво і гуляють на природі".

Хоча принц Луї, як правило, виглядає більш жвавим на публічних заходах, ніж його старші брати і сестри, Джо похвалила принцесу за те, що вона враховує почуття своєї молодшої дитини.

"Я вважаю, що Луї дуже чутлива людина. Але емоційний інтелект вимагає великого інтелекту, і Кетрін лідирує в цьому. Вона старанно виконує свою роботу, допомагаючи дітям усвідомити їхні емоції, використовуючи такі інструменти, як колесо почуттів. Дуже важливо робити це з раннього віку, щоб у дітей був словниковий запас, який дає змогу висловлювати різні емоції, які вони відчувають. Вона створює це прекрасне середовище, де діти можуть процвітати", – каже Фрост.

Раніше Фокус писав, що король і королева Великобританії привітали Кейт Міддлтон з днем народження. 9 січня принцесі Уельській виповнилося 42 роки.