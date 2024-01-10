74-річну Меріл Стріп запідозрили в новому романі: кого приписують кінолегенді

І Меріл, і Мартін — самотні. Шорт 2010 року поховав дружину, з якою прожив 30 років, а Стріп розлучилася з чоловіком після 45 років шлюбу.

Голлівудська легенда Меріл Стріп спровокувала чутки про роман з колегою по знімальному майданчику серіалу "Вбивства в одній будівлі" Мартіном Шортом. Після того, як на "Золотому глобусі" актори мило воркували, таблоїди поспішили запідозрити, що між ними щось більше, ніж просто дружба, пише People

Масла у вогонь підлив і сімейний статус Стріп, яка розлучилася з чоловіком Доном Гаммером після 45 років шлюбу.

Представники акторів уже відреагували на інформацію в ЗМІ і поспішили запевнити, що між Меріл і Мартіном — тільки дружба.

Мартін Шорт і Меріл Стріп — друзі та колеги Фото: Getty

Про розставання акторки з чоловіком стало відомо тільки нещодавно, хоча вони таємно розійшлися ще шість років тому.

"Дон Гаммер і Меріл Стріп розлучені понад шість років, і, хоча вони завжди піклуватимуться одне про одного, вони вибрали життя окремо", — заявив представник Стріп у заяві пресі.

Розлученого подружжя не бачили разом на публіці з часів церемонії вручення "Оскара" 2018 року, але триразова володарка цієї премії носила обручку всього за кілька днів до того, як було підтверджено розставання.

Вона і 77-річний Гаммер, які одружилися 1978 року лише після шести місяців спільного життя, у вересні 2023 року відсвяткували 45-річчя весілля. У них четверо дітей: син Генрі та доньки Меймі, Грейс і Луїза.

73-річний Шорт втратив свою дружину, актрису Ненсі Долман, через рак яєчників 2010 року. Пара прожила в шлюбі 30 років, і він назвав ці стосунки "тріумфом".

"Це важко. Вона померла 2010 року, але я досі постійно з нею спілкуюся. Це "Гей, Нен", розумієш? Як би вона відреагувала на те чи інше рішення, особливо щодо наших трьох дітей?" — розповідав актор. У цьому шлюбі народилися троє дітей — дочка Кетрін (40 років) і сини Олівер (37) і Генрі (34).

На церемонії вручення "Золотого глобуса" Стріп і Шорт сиділи разом із Селеною Гомес, яка теж грає в згаданому серіалі. Усі троє акторів були номіновані за свої ролі в популярному шоу, до якого Стріп долучилася минулого року. Хоча Стріп не забрала додому трофей цього року, вона побила свій попередній рекорд як найбільш номінована актриса в історії "Золотого глобуса". У неї — 33 номінації та дев'ять перемог на "Золотому глобусі", що теж є рекордом за всю історію премії.

Раніше Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо відмовився зніматися з оголеною Меріл Стріп у комедії "Не дивіться вгору".