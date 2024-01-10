Корисніший за коров'ячий. Дієтологи розповіли про переваги козячого сиру для здоров'я

Якщо ви любите сир, вам може бути цікаво, які сорти є найкориснішими для здоров'я. Дієтологи розповіли про користь та переваги козячого сиру.

Насправді походження сиру невідоме, але вважається, що першою його почала використовувати Римська імперія, а потім — Середня Азія та Близький Схід. Існує безліч сортів сиру, але найвідоміші в усьому світі — це моцарела, чеддер і пармезан. Проте останнім часом популярним стає і козячий сир. Він має м'якший і гостріший смак, ніж коров'ячий. У ньому менше лактози, вітаміну D і рибофлавіну та зазвичай трохи більше жирів та мінералів. Подібно до коров'ячого сиру, він буває різних форм і варіацій залежно від методу обробки молока. Ось переваги козячого сиру, про які ви маєте знати. Про це пише Healthshots.

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Користь козячого сиру

Фото: Freepik

За словами дієтолога Еті Джайн наявність козячого сиру в щоденному раціоні дає безліч переваг.

Містить масу поживних речовин: він багатий необхідними поживними речовинами, включно з високоякісними білками, кальцієм і фосфором, тому вважається важливим джерелом поживних речовин.

Сприяє зниженню ваги. Завдяки нижчій калорійності та вмісту жиру, козячий сир є ідеальним молочним продуктом для контролю ваги. Корисні жири, що містяться в цьому сирі, довше зберігають відчуття ситості та допомагають схуднути.

Підтримує здоров'я кісток. Високий вміст вітаміну B підтримує енергетичний обмін, а високий рівень кальцію сприяє зміцненню кісток. Це також багате джерело селену, магнію та ніацину (вітаміну B3), що забезпечує 6 грамів білка, необхідного для міцних кісток.

Корисний для здоров'я загалом. Наявність біологічно активних сполук підвищує харчову цінність козячого сиру, сприяючи поліпшенню загального самопочуття.

Однією з суттєвих переваг цього сиру є те, що його можуть вживати люди з непереносимістю лактози.

Козячий сир корисніший за коров'ячий?

Фото: Freepik

Козячий сир корисніший для здоров'я порівняно з коров'ячим сиром завдяки своєму унікальному поживному складу. Він корисний для серця і містить помітно менше калорій та насичених жирів, що особливо актуально для людей із чутливістю до лактози або проблемами з травленням. Процес ферментації під час його виготовлення знижує вміст лактози, що робить його легко засвоюваним.

"Наповнений такими поживними речовинами, як жири, білки, кальцій, магній і калій, він бореться із запаленнями та містить корисні жири. Його поживна цінність варіюється залежно від методів обробки", — каже Джайн.

У порції м'якого козячого сиру міститься:

102 калорії;

6 г білка;

8 г жиру;

8% рекомендованої дієтичної дози (RDI) вітаміну А;

11% від рекомендованої норми вітаміну B2;

8% від рекомендованої норми кальцію;

10% від рекомендованої норми фосфору;

8% від рекомендованої добової норми міді;

3% від рекомендованої добової норми заліза.

Чи є побічні ефекти

Хоча козячий сир, як правило, безпечний для вживання в їжу, у деяких людей у разі надмірного вживання може виникнути здуття живота або легкий дискомфорт у травленні. Важливо зазначити, що він містить білки бета-казеїну А2, які можуть бути менш алергенними, ніж білки А1, що містяться в коров'ячому молоці. Моніторинг реакції вашого організму та помірне споживання можуть допомогти пом'якшити будь-які потенційні побічні ефекти.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, як їсти сир, щоб скинути вагу.

Раніше Фокус писав про те, що залежно від того, який це сир — твердий, напівтвердий або м'який — залежить його термін зберігання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.