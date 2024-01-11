Наталі Портман підтвердила чутки про розлучення з Бенджаміном Мільпʼє
Зіркова пара спровокувала чутки про розрив влітку 2023 року. Наразі зірка екрану живе зі спадкоємцями в Європі.
42-річна американська акторка Наталі Портман підтвердила розлучення з танцівником Бенджаміном Мільпʼє, 46. Про це пише WSJ.
Зірка фільму "Чорний лебідь" прийняла репортера у своєму будинку в Парижі. Мама двох дітей зізналася, що наразі мешкає у просторих апартаментах у французькому місті зі своїми спадкоємцями — 12-річним сином Алефом та 6-річною донькою Амалією.
"Я живу тут з двома дітьми", — розповіла знаменитість ізраїльського походження.
Разом з цим, Наталі взагалі не згадала про свого чоловіка та батька дітей Бенджаміна Мільпʼє.
Пара одружилася у 2012 році та виховувала двох дітей. Втім, влітку 2023 стало відомо про ймовірний розрив подружжя на фоні чуток про зраду танцівника з 25-річною екоактивісткою. Знаменитості офіційно не коментували домислів у мережі, проте стали виходити на публіку без обручок.
А на церемонії вручення премії "Золотий глобус-2024" напередодні американська акторка позувала на червоній доріжці сама і також без обручки.
Нагадаємо, Наталі Портман вийшла на публіку без обручки.
Також Фокус писав про образ Наталі Портман на червоній доріжці "Золотого глобуса-2024".