Репера зі "шкарпеткою на геніталіях" призвали в російську армію

Російського репера Vacio, який став зіркою "напівголої вечірки" Насті Івлєєвої заберуть в армію. Очікується, що до лав ЗС РФ репер потрапить навесні.

Репера Vacio (справжнє ім'я — Микола Васильєв), якого заарештували за шкарпетку на геніталіях на "напівголій вечірці" Насті Івлєєвої, відправлять служити в російську армію під час весняного призову. Про це повідомляє телеграм-канал Shot з посиланням на власні джерела.

Стверджується, що таким чином 25-річний Васильєв вирішив таким чином "спокутувати свою провину" і "віддати борг батьківщині". Також стверджується, що таким чином репер хоче довести, що не має жодного стосунку до ЛГБТ.

Vacio на напівголій вечірці Фото: КоммерсантЪ

Водночас "Радіо Свобода" повідомляє, що Vacio (Микола Васильєв), який відбуває вже другий адміністративний арешт після участі в вечірці, що відбувалася в московському клубі "Мутабор", отримав повістку до військкомату на 9 січня.

7 січня до репера, який тоді був у спецприймальнику, прийшов член Громадської спостережної комісії (ГСК) із захисту прав людини в місцях примусового тримання Олексій Лобарєв.

Васильєв розповів Лобареву, що після того, як він відбув 15 діб арешту за обвинуваченням у дрібному хуліганстві, його відвезли до військкомату в районі станції метро "Білоруська", де вручили повістку на 9 січня, а потім відвезли до поліції для профілактичної бесіди. Під час цієї бесіди нецензурно вилаяв тих, хто його знімав на вечірці, після чого його знову відвезли до Лефортовського суду, де йому призначили 10 діб арешту — за звинуваченням у дрібному хуліганстві.

Vacio в залі суду Фото: Скриншот

У день, на який виписано повістку, репер перебуватиме у спецприймальнику, але водночас його визнали непридатним до служби в армії.

Нагадаємо, приватна вечірка в клубі "Мутабор", присвячена відкриттю виставки фотографій журналу Playboy, відбулася 20 грудня. Серед гостей були Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Діма Білан, Ксенія Собчак та інші знаменитості. Дрес-код "almost naked" передбачав мінімум одягу. Наприклад, господиня вечора Настя Івлєєва була в нижній білизні та прозорій комбінації. Vacio з'явився в шкарпетці на геніталіях і з написом на спині.

Ксенія Собчак і репер Vacio на "напівголій вечірці" Фото: Ксенія Собчак/Telegram

Відеозаписи з вечірки потрапили в інтернет і викликали грандіозний скандал. Учасників вимагали перевірити на пропаганду ЛГБТ, наркотиків та екстремізму, а також закликали до бойкоту гостей, присутніх на заході.

Російські зірки почали записувати покаянні відео, але їх стали "скасовувати": прибирати з новорічних ефірів, а Філіпа Кіркорова і зовсім вирізали з фільму "Іван Васильович змінює все".

Анастасію Івлєєву, як організатора вечірки, було оштрафовано на 100 тисяч рублів, банк "Тінькофф" і компанія МТС припинили з нею рекламну співпрацю. За деякими даними Івлєєва виїхала з РФ.

Філіп Кіркоров повідомив, що вирішив передати свій гонорар за участь у новорічному випуску шоу "Маска" на НТВ жителям Бєлгорода, які постраждали під час обстрілу міста 30 грудня.

А московський підприємець Михайло Данилов — власник клубу "Мутабор", де й відбувалася вечірка, передав Російській православній церкві частку мощей Миколи Чудотворця, яку раніше придбав у Ватикані з сертифікатом автентичності.

Але заарештували з гостей вечірки тільки Vacio.

Нагадаємо, також проблеми почалися у співачки Анни Дзюби, яка переїхала до РФ і виступає під псевдонімом Anna Asti. Вона була на вечірці Івлєєвої, тож її новорічний виступ перенесли на "невизначений термін", а з приводу громадянства — почали перевірку.