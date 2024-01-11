Для здоров'я очей та міцного імунітету: 10 продуктів із високим вмістом вітаміну А

Ми всі знаємо, що існує низка поживних речовин, які необхідні нашому організму, але не завжди розуміємо, в яких продуктах вони знаходяться. Сьогодні ми розповімо про найбагатші джерела вітаміну А.

Ви коли-небудь замислювалися, яку роль вітамін А відіграє у вашому організмі і які продукти можуть допомогти вам отримати його в достатній кількості? "Вітамін А — це жиророзчинний вітамін, який бере участь у багатьох функціях", — пояснює лікар-дієтолог Бріттані Моріарті. Першою на думку спадає його роль у зміцненні зору, але окрім цього, вітамін А впливає також на ріст і розвиток, на здоров'я кісток та імунітет. Про це пише Real Simple.

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Вітамін А природним чином присутній у багатьох продуктах харчування, а також додається в збагачені продукти, такі як молоко і крупи. У раціоні може бути присутнім два типи вітаміну А: один із тваринних джерел, а інший із рослин.

"Попередньо сформований вітамін А міститься в продуктах тваринного походження, включно з молочними продуктами, яйцями, рибою та м'ясними субпродуктами. Каротиноїди провітаміну А — це рослинні пігменти, які організм перетворює на вітамін А в кишечнику", — говорять дані Національного інституту охорони здоров'я.

Дієтолог пояснює: "Джерела тваринного походження — м'ясо, птиця, риба та молочні продукти — забезпечують активну форму або попередньо сформований вітамін А, який організм може використовувати одразу ж. Рослинні джерела забезпечують провітамін А, який організм потім перетворює на активну форму".

Провітаміну А багато в рослинних продуктах, особливо в червоних, помаранчевих і жовтих фруктах і овочах, а також у темній листовій зелені, завдяки багатому вмісту каротиноїдів. Бета-каротин — одна з найпоширеніших форм каротиноїдів провітаміну А, що міститься в багатьох фруктах і овочах, а також діє як антиоксидант, захищаючи клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами.

Гарбуз

Фото: Freepik

Чи знаєте ви, що чашка гарбуза містить понад 200% рекомендованої денної норми вітаміну А? Так, навіть шматочок вашого улюбленого гарбузового пирога, приготованого зі свіжоприготованого гарбузового пюре, може закрити вашу потребу у вітаміні А завдяки високому вмісту бета-каротину.

Морепродукти

Деякі види риби та морепродуктів — сирі та приготовані, свіжі та консервовані — особливо багаті на вітамін А. Деякі з найбагатших джерел — це скумбрія, лосось, оселедець, устриці, мідії, осетрина, креветки та окунь. Наприклад, порція королівської скумбрії вагою 170 г забезпечує 24% добової потреби у вітаміні А.

Батат є одним із найбагатших джерел вітаміну А. Фактично, одна запечена солодка картопля середнього розміру може забезпечити більше добової норми. "Ці смачні картоплини також багаті на клітковину, інші вітаміни та мінерали. Їжте шкірку, щоб отримати максимальну користь від кожного шматочка", — каже Моріарті.

Яловича печінка

Можливо, вона не входить до щотижневого раціону вашої родини, але яловича печінка є вражаючим джерелом легкодоступного вітаміну А. Багато дієтологів та експертів із харчування вважають яловичу печінку полівітамінним суперпродуктом. Крім вітаміну А, ви також отримаєте вітаміни D, E, K, B12, фолієву кислоту, мідь і залізо, і це ще кілька поживних речовин, що містяться в печінці.

Морква

Фото: Freepik

Не важливо, любите ви її приготовану чи сиру, морква є чудовим джерелом вітаміну А. "При приготуванні овочевих супів я завжди збільшую кількість моркви, оскільки вона надає чудового кольору і текстури", — каже Моріарті.

Яйця (з жовтком)

Яйця — чудовий продукт із високим вмістом поживних речовин і гарне джерело білка швидкого приготування. На думку Моріарті, щоб отримати вітамін А, потрібно з'їсти ціле яйце, оскільки він міститься саме в жовтку.

Манго

Манго — ще один чудовий фрукт, який додасть у ваш раціон вітамін А. Тримайте під рукою заморожене манго, щоб його можна було змішувати зі смузі — воно також додасть необхідну кількість природної солодкості. Морква та манго чудово поєднуються, тому змішуйте їх, щоб отримати ще більше вітаміну А.

Зелень

Фото: Freepik

При згадці вітаміну А на думку насамперед спадають продукти помаранчевого кольору, але темна листова зелень також є чудовим джерелом цього вітаміну. Замініть салатну зелень шпинатом і капустою, і частіше подавайте до вечері зелень листової капусти та мангольд.

Помідори

Помідори є чудовим джерелом бета-каротину, попередника вітаміну А, який підтримує здоров'я очей, зір, імунітет, а також структуру та еластичність шкіри. Чи п'єте ви томатний сік, готуєте з томатним соусом або томатною пастою, чи їсте салат зі свіжих помідорів, ви поповнюєте запаси вітаміну А в організмі.

Червоний перець

Не дивно, що ще один яскраво-червоний варіант продукту є чудовим джерелом вітаміну А. Хрусткий червоний болгарський перець можна їсти свіжим або додавати в салат. Він також дуже смачний, якщо його потушкувати або посмажити чи додати до солодко-гострого соусу зі смаженого червоного перцю.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.