Репер 50 Cent відмовився від сексу у 2024 році

Відомий репер Кертіс Джеймс Джексон III заявив, що тепер практикуватиме утримання. Цього літа реперу виповниться 49 років.

Відомий американський репер 50 Cent заявив, що вирішив відмовитися від сексу у 2024 році. Репер ніколи не був одружений, а про його особисте життя відомо вкрай мало. Тож не виключено, що він зараз один. Репер повідомив про своє дивне рішення на своїй сторінці в Instagram.

Кертіс Джеймс Джексон III, який виступає під псевдонімом 50 Cent, заявив, що весь захоплений якоюсь новою ідеєю, яку поки що тримає в секреті. Тож він вирішив утримуватися від сексу.

"Моя нова ідея настільки масштабна, що в мене немає часу відволікатися. Я практикую стриманість і медитую, і концентруюся на своїх цілях. Сподіваюся, цей Новий рік допоможе вийти на новий рівень", — написав 48-річний реп-виконавець.

Репер 50 Cent заявив, що відмовився від сексу

Хоч Кертіс і пропагував на початку своєї зіркової кар'єри розкішний спосіб життя і навіть купив маєток свого кумира Майка Тайсона, де влаштовував розкішні вечірки, він ніколи не був одруженим.

На початку кар'єри у репера були стосунки з жінкою на ім'я Шаніква Томпкінс, яка народила йому старшого сина Маркіза. Пара зустрічалася недовго, але репер підтримував стосунки з сином, хоч у них і виникали конфлікти.

У 2009 році Томпкінс подала до суду на Джексона на 50 мільйонів доларів, заявивши, що він обіцяв піклуватися про неї все життя. Позов був відхилений суддею, який назвав його "невдалою історією про зіпсовані любовні стосунки".

Опісля з'ясувалося, що в нього є ще один син — Девіан. Хто його мати, 50 Cent не повідомляв.

Також у репера є ще один син, Сайр, імовірно від моделі Дафна Джой.

Також йому приписували романи зі співачкою Сіарою, і з епатажною Челсі Гендлер. У 2003 році Джексон ненадовго зустрічався з актрисою Вівікою А. Фокс . Він розлучився з нею через 8 місяців стосунків, причому повідомив їй про це по радіо. У серпні 2019 року репер почав зустрічатися з моделлю Джамірою Гейнс. Але не надто часто говорить про своє особисте життя, вважаючи за краще тримати його в секреті.

Нагадаємо, раніше 50 Cent зізнався, що пошкодував про купівлю розкішного особняка Майка Тайсона, тому що він занадто дорого йому обходився.