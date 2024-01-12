Точна копія: син принцеси Євгенії здивував схожістю з принцом Гаррі (фото)

Королівська особа разом із чоловіком і дітьми вирушила на Ямайку. Молодший син пари, якому вже сім місяців, відпочиває з батьками та братом на мальовничому курорті.

Принцеса Євгенія разом зі своїм чоловіком Джеком Бруксбанком почали 2024 рік з того, що вирушили відпочивати на Ямайку з друзями. Вони потрапили на фото, якими поділився чоловік американської інфлюенсерки Ханни Бронфман Брендан Фелліс, пише Hello.

На першому знімку Євгенія і Джек разом із чотирма іншими парами сидять на сходах, що ведуть від будинку до пляжу. У всіх на руках діти.

Молодший син пари Ернест — на колінах у тата, а Євгенія лоскоче щічку малюка в лівій частині знімка. Старший син, дворічний Август, позує поруч із дітьми свого віку в зеленій футболці посеред групи.

"Коли починаються традиції", — підписав груповий знімок Брендан.

Принцеса Євгенія з чоловіком і дітьми почала свій новий рік на Ямайці Фото: © Instagram/Brendan Fallis

На іншому знімку Євгенія в кремовій спідниці-саронзі та вільній білій сорочці тримає на руках семимісячного Ернеста, позуючи на пляжі з Ханною і двома іншими подругами та їхніми дітьми.

Принцеса Євгенія з подругами Фото: © Instagram/Brendan Fallis

Хлопчик разюче схожий на свого дядька, принца Гаррі, в дитинстві, підтвердженням чому стало архівне фото герцога Сассекського в дуже юному віці.

Принц Гаррі в дитинстві Фото: © Tim Graham/Hello

Ханна Бронфман, подруга принцеси, — мати двох дітей. Вона народила сина 2020 року, а за три роки стала мамою дівчинки. Ханна — донька акторки Шеррі Брюер і Едгара Бронфмана-молодшого, колишнього генерального директора Warner Music Group і спадкоємця однієї з найбагатших сімей Канади.

У відпустці з ними також були Торі Госсейдж, бізнес-леді з Нью-Йорка, яка входить до правління Бридж-комітету River Fund New York, центру боротьби з бідністю.

Євгенія народила другу дитину в травні 2023 року.

"Ми з Джеком хотіли поділитися новиною про те, що 30 травня 2023 року в нас народився наш маленький хлопчик, Ернест Джордж Ронні Бруксбанк, вагою 8,49 і вагою 7,1 фунта. Його назвали на честь його пра-пра-прадіда Джорджа, його дідуся Джорджа і мого дідуся Рональда. Огі вже подобається бути старшим братом", — писала вона в соцмережі.

Ернест — перша королівська дитина, народжена за правління короля Чарльза III. Маленький син Євгенії — внучатий племінник Чарльза і 13-й у черзі на престол після свого старшого брата Августа.

Євгенія та її сестра Беатріс, мама дворічної доньки Сієни, часто утримуються від подробиць про своїх маленьких дітей, проте їхня мати, Сара, герцогиня Йоркська, трохи відвертіша і розповіла про це у своєму подкасті Tea Talks With The Duchess, що всі її онуки активні й дуже люблять ганяти м'яч.

Раніше Фокус писав, що принцеса Євгенія розповіла, яку річ їй з кузенами не дозволяли робити.