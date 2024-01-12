Елтон Джон виставить на аукціон особисті речі вартістю $10 млн, — Bloomberg

За інформацією журналістів, на восьми окремих торгах аукціону Christie's у Нью-Йорку буде представлено близько 900 лотів.

Британський рок-музикант Елтон Джон виставить на аукціоні Christie's свою колекцію видатних художніх фотографій, антикваріату та предметів мистецтва на загальну суму 10 мільйонів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Як стало відомо агентству, після продажу свого будинку в Атланті у 2023 році, поп-зірка вирішила продати через аукціон і весь його вміст. Поки що на восьми окремих торгах у Нью-Йорку буде представлено близько 900 лотів на суму понад 10 мільйонів доларів.

"У лоти входитиме все: від пари срібних черевиків співака на платформі 1970-х років (оціночна вартість 5-10 тисяч доларів) до дводверного кабріолета Bentley 1990 року (25-35 тисяч доларів)", — зазначає Bloomberg.

За даними агентства, значну частину торгів займають приголомшливі особисті речі з колекції співака. Серед них — годинник Rolex Daytona з 18-каратного золота, діамантів і помаранчевих сапфірів з леопардовим циферблатом і браслетом (40-60 тисяч доларів); піаніно Yamaha, яке стояло у вітальні Джона (30-50 тисяч доларів), а також різні предмети, що символізують яскравий стиль співака.

Головною складовою аукціону стануть 360 фотографій різної тематики з великої колекції Елтона Джона, присвячених соціальним темам.

З огляду на те, що аукціон Елтона Джона відбудеться одразу після надзвичайно успішного продажу маєтку Фредді Мерк'юрі на Sotheby's у Лондоні, експерти вже в очікуванні можливості порівняти ці торги. Однак Даріус Гаймс, міжнародний керівник відділу фотографії Christie's, попереджає, що, попри частковий перетин, ці два продажі дуже різні.

"Найбільша відмінність полягає в тому, що (Mercury. — Ред.) був продажем маєтку для померлого чудового артиста. В якомусь сенсі це був останній спосіб прославити велику людину. Аукціони Джона, навпаки, покликані допомогти йому з проєктом продажу будинку й очистити його вміст", — підкреслює експерт.

Усі вісім етапів аукціону заплановані з 21 по 23 лютого.

Раніше Фокус писав, що Елтон Джон потрапив до лікарні після того, як послизнувся і впав на своїй віллі у Франції.