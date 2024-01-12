Джейсон Момоа вийшов на червону доріжку з дітьми-підлітками (фото)

Актор уперше з'явився на публіці після того, як стало відомо, що Ліза Боне подала документи на розлучення. Незважаючи на це, Момоа виглядав веселим і насолоджувався часом зі своїми дітьми.

44-річний актор Джейсон Момоа відвідав прем'єру документального фільму "Спільна основа" в театрі Семюеля Ґолдвіна в Беверлі-Гіллз (Лос-Анджелес), а компанію йому склали двоє його дітей від Лізи Боне — 16-річна дочка Лола і 15-річний син Накоа-Вульф, пише Daily Mail.

Для походу на захід Джейсон вибрав повсякденний образ: жовтий кардиган, кремові штани і світле взуття.

Лола мала ефектний вигляд у бежевій сукні та кремовому пальті, а її брат був у чорній куртці та джинсах.

Актор із донькою Лолою та сином Накоа-Вульфом Фото: Getty

Це — перша поява Момоа на публіці після того, як його дружина Ліза Боне офіційно подала документи на розлучення після двох років роздільного проживання. Пара домовилася про спільну опіку над дітьми і залагодила фінансові питання.

Актор і його колишня дружина погодилися, що "якщо неповнолітні діти або будь-хто з них подорожують або відпочивають з однією зі сторін, ця сторона несе відповідальність за витрати дітей на такі поїздки".

Причина розлучення була вказана як "незаперечна".

Незважаючи на розставання, актори зберегли дружні стосунки. Джейсон також тепло ставиться до своєї падчерки Зої Кравіц і не приховував радості з приводу її заручин з колегою по цеху Ченнінгом Татумом.

Момоа сказав журналістам на заході, що він неймовірно пишається Зої Кравіц, і назвав Татума "чудовим".

Раніше Фокус писав, що Джейсон Момоа опублікував відео в гавайському "мало" і засвітив свої сідниці.