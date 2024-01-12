Помер Юрій Соломін: 5 цікавих фактів із життя актора

Зірка фільмів "Летюча миша" і "Блокада" помер у 88 років. Його брат Віталій Соломін помер у 2002 році.

У 88 років помер відомий радянський актор Юрій Соломін, старший брат актора Віталія Соломіна, зірки фільмів про Шерлока Холмса. У кіно Юрій грав прокурорів, слідчих, адміралів і царів. У театрі — головних персонажів із російської класики. 35 років Соломін керував Малим театром і понад 60 викладав у театральному училищі ім. Щепкіна, яке колись закінчив сам, як і його брат. Фокус зібрав найцікавіші факти про Юрія Соломіна.

У листопаді минулого року він потрапив до лікарні з інсультом. Цього тижня артиста виписали з лікарні і він збирався повернутися в театр. Опісля його внучка Олександра повідомила про смерть діда. Уже відомо, що Юрій Соломін залишив спадкоємцям дві квартири в центрі Москви, а також дачу в підмосковному "театральному" селищі. Єдиною прямою спадкоємицею режисера є його 58-річна донька Дарина, яка живе в Лондоні.

Юрій Соломін народився 18 червня 1935 року в Читі. Його батьки — Зінаїда Рябцева і Мефодій Соломін — були музичними педагогами. У своїх мемуарах Юрій Соломін розповідав, що в дитинстві бачив, як за його дідом Ананієм Моїсеєвичем прийшли співробітники НКВС. Той на початку 1900-х був членом партії есерів. Реабілітували діда актора вже в 1950-х роках, посмертно.

"У матеріалах справи я знайшов дату арешту — тридцяте грудня 1937 року. Допит проводився в день арешту, а першого січня 1938-го дід помер. Але рідним сказали: засуджений до десяти років без права листування. Сім'я сподівалася, що після закінчення цього терміну дід повернеться або хоча б напише листа. Кінець надіям поклав той самий папір із прокуратури про посмертну реабілітацію", — згадував Соломін.

З дитинства знав, що стане актором

Юрій, як і його молодший брат Віталій, з дитинства хотіли стати акторами. З першої спроби Соломін вступив до Щепкінського театрального училища.

Юрій Соломін і Віталій Соломін Фото: ТАСС

Разом із дипломом про закінчення навчання 1957 року він отримав запрошення до трупи Малого театру. Тут актор прослужив 66 років, з яких 35 був художнім керівником.

Зіркова роль

Спочатку Юрій Соломін грав тільки в театрі. У кіно він почав зніматися з початку 1960-х. Слава до нього прийшла після фільму "Ад'ютант його превосходительства" режисера Євгена Ташкова, де він зіграв капітана Павла Кольцова. За словами Соломіна, більшість трюків у фільмі він виконував сам.

Юрій Соломін у фільмі "Ад'ютант його превосходительства" Фото: Скриншот

"Чого я там тільки не робив! І скакав на коні, і мчав на тачанці, і стріляв з кулемета, і паровоз водив, і бився, і обіймався, і стрибав з поїзда. Доводилося все освоювати з ходу. Синяків набив безліч. Раніше каскадерів не було. На складні епізоди запрошували когось із цирку, але в основному все робили самі актори", — писав Юрій Соломін у мемуарах "Від ад'ютанта до Його Високоповажності".

Оскароносне кіно

1975 року Юрій Соломін знявся в картині "Дерсу Узала" японського класика Акіри Куросави. Фільм заснований на книгах відомого мандрівника Володимира Арсеньєва "По Уссурійському краю" і "Дерсу Узала". Соломіну дісталася роль Арсеньєва, роль мисливця Дерсу виконав тувинський актор Максим Мунзук.

Трейлер фільму "Дерсу Узала"

Фільм завоював премію "Оскар", але в СРСР до цього виявилися не готовими, а Куросава тоді був не в найкращих стосунках із Голлівудом, тож приз забирав Георгій Данелія.

Соломін був знайомий із королевою Єлизаветою II

Зустріч із королевою Єлизаветою II відбулася в Москві 1994 року. Королева погодилася відвідати РФ тільки після розпаду СРСР, оскільки більшовики знищили царську сім'ю, яка мала родинні зв'язки з британською королівською сім'єю і сім'єю принца Філіпа.

Візит королеви Єлизавети до Москви Фото: 7 днів

Королева сама обрала Малий театр місцем зустрічі з дипломатичним корпусом. Юрій Соломін подарував королеві палехську шкатулку із зображенням Малого театру. Єлизавета II залишилася задоволеною.

"Я сам вручив цей подарунок Її Величності, коли вона їхала з театру і ми з нею прощалися. Але вона подивилася на мене з подивом. Я не зрозумів чому. Занепокоївся. Але потім мене заспокоїв якийсь пан з її свити. Він запитав: "Звідки ви знаєте, що королева колекціонує шкатулки?". Ось так ми випадково вгадали", — згадував Соломін.

Через кілька місяців королева акторові свою фотографію з підписом: "На пам'ять Юрію", яку він повісив у кабінеті.

Конфлікт між Юрієм і його братом Віталієм Соломіним

Молодший брат Юрія Соломіна Віталій теж став знаменитим актором. Його зоряна роль, це, безперечно, роль доктора Ватсона в серіалі про Шерлока Холмса. Брати також разом знімалися в картині "Летюча миша" і часто з'являлися в одних і тих самих виставах. Але ЗМІ часто писали про ворожнечу між ними. Повідомляли навіть, що брати посварилися після смерті матері.

Юрій Соломін і Віталій Соломін на сцені Фото: РИА Новости

Сам Юрій Соломін говорив, що вони просто дуже різні актори.

"Ми ж несхожі один на одного. Ну що нам ділити? Талант? Він грає своє, я граю своє, ми різні абсолютно актори", — говорив Юрій.

Віталій Соломін помер 2002 року. Після Юрій говорив, що відчув його смерть.

Юрій Соломін короткий час обіймав посаду міністра культури, спочатку РРФСР, потім РФ. 6 лютого 2012 року був офіційно зареєстрований як довірена особа кандидата в президенти РФ і чинного на той момент голови Уряду Росії Володимира Путіна.

Юрій Соломін Фото: ТАСС

У березні 2014 року Соломін підтримав анексію Криму. У 2022 році підтримав російське вторгнення в Україну.

Прощання з Юрієм Соломіним відбудеться 15 січня, в його рідному театрі. Поховають його на Троєкуровському кладовищі поруч із дружиною. Акторка і педагог Ольга Соломіна, померла 2019 року.

Нагадаємо, минулого року помер відомий український актор Олександр Крижанівський, зірка фільму "Нюхач".