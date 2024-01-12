Мадонна показала чергову порцію відвертих кадрів (фото)

Наразі артистка перебуває у світовому турі. Він триватиме до середини весни 2024 року.

65-річна американська співачка Мадонна показала нову порцію відвертих фото. Знімками зірка сцени поділилася у своєму Instagram з понад 19 млн підписників.

"До, під час та після", — лаконічно написала знаменитість.

На фото Мадонна постала з розпущеним світлим волоссям. Вона приміряла мереживний корсет з рукавичками та кілька прикрас. Зокрема, співачка показалася в повʼязці на очі та поділилася кадрами, на яких її фарбують для виступу.

На одному з кадрів зірка сцени перебувала в літаку.

Мадонна

"Немає нікого схожого на Мадонну, абсолютно нікого", "Ви королева і назавжди! Ви робите світовий тур чудово!!!!!! Ви всі пишаєтесь собою! Браво", "Дуже красива. Моя Королева", — коментують карусель фото артистки її фанати.

Наразі вона перебуває у своєму "The Celebration Tour" — дванадцятому концертному турі. Він продовжиться до квітня 2024 року.

Влітку 2023 Мадонна пережила госпіталізацію та перенесла важку хворобу. Втім, зірка одужала та продовжує працювати, зʼявляючись на сцені та в соцмережах.

Нагадаємо, Мадонна пригадала, як два дні провела в комі через бактеріологічну інфекцію влітку 2023 року.

Також Фокус писав про нового молодого бойфренда Мадонни.