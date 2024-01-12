Попдіва Даяна Росс стала обличчям Yves Saint Laurent у 79 років

Ікона дискотек в обтислій чорній сукні стала обличчям нової весняної колекції. 79-річна Росс до свого списку досягнень додала ще й співпрацю з модним брендом.

79-річна Даяна Росс була оголошена обличчям весняної колекції Yves Saint Laurent 2024 року. Попікона з'явилася на двох приголомшливих чорно-білих фотографіях, знятих фотографом Девідом Сімсом. Про це пише Daily Mail.

Креативний директор Ентоні Ваккарелло одягнув співачку в просту чорну сукню в обтислому стилі з рукавами з відкритими плечима та коміром-хомутом.

На другому зображенні співачка Endless Love була закутана в чорну хутряну шаль.

Попдіва Даяна Росс стала обличчям Yves Saint Laurent

У вівторок жива легенда поділилася одним зі знімків на своїй сторінці в Instagram. Раніше 35-річний син Даяни Еван зайшов у соціальні мережі, щоб поділитися святковою фотографією, на якій зображено його приголомшливу матір і всю їхню велику родину.

Попдіва Даяна Росс стала обличчям Yves Saint Laurent

На новий рік Даяна Росс опублікувала своє фото й залишила підпис, у якому йшлося: "Почни знову. 2024 рік буде найкращим за всю історію. Дякую. Шлю свою любов".

Нагадаємо, Даяна Росс прославилася, будучи однією з учасниць популярного тріо The Supremes. Тож вона єдина, у кого є дві зірки на Алеї слави в Голлівуді: одна — за сольну кар'єру, друга — за кар'єру в складі The Supremes.

До того ж у неї є кілька премій "Греммі", "Золотий глобус" і American Music Awards. Також вона була номінована на "Оскар" і BAFTA.

Даяна Росс була заміжня двічі, з норвезьким бізнесменом Арне Нессом вона розлучилася 2000-го. Також вона зустрічалася з актором Раяном О'Нілом, а також учасником групи "Kiss" Джином Сіммонсом.

У Даяни Росс п'ятеро дітей. Її доньки Ронда й Трейсі також стали акторками. А молодший син Еван Олав грав у популярному фільмі "Голодні ігри: Переспівниця".

Сім'я Даяни Росс

Статки Даяни Росс оцінюють у 150 мільйонів доларів.

Цікаво, але сценарій фільму "Охоронець" писався під неї та Стіва Макквіна. У підсумку ролі виконали Вітні Г'юстон і Кевін Костнер.

Даяна Росс була близькою подругою Майкла Джексона. Згідно з його заповітом, саме вона мала стати опікункою його дітей, якщо мати Джексона не зможе їх виховувати.

Нагадаємо, коли Джексона звинуватили в педофілії, Росс виступила на його захист.