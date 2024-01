Нова фотосесія Хлої Кардаш'ян в образах українського бренду (фото)

У новій фотосесії Хлої Кардаш'ян поряд із кутюрними аутфітами від Dolce&Gabbana, Michael Kors, Leo Season і Honey Birdette на гідному рівні мала вигляд кутюрна спідниця FROLOV.

Нові зйомки представниці відомої на весь світ сім'ї моделей, телеведучих і просто вродливих дівчат — сім'ї Кардаш'ян — презентував свіжий випуск модного журналу TMRW Magazine.

39-річна телезірка стала героїнею coverstory глянцю, додавши обкладинці спокуси. А родзинкою нової фотосесії стало те, що стилістка Кеті Моссман вибрала для Хлої річ українського дизайнера — шкіряну спідницю бренду FROLOV Haute Couture.

Знаменитість позує в об'єктиві фотографа Грега Своллеса, де поряд із кутюрними аутфітами від Dolce&Gabbana, Michael Kors, Leo Season і Honey Birdette на гідний вигляд мала кутюрна спідниця FROLOV.

"Від заходу сонця до заходу сонця з @khloekardashian у спідниці FROLOV Haute Couture для обкладинки @tmrwmag", — поділився засновник бренду і його креативний директор Іван Фролов у соцмережі.

Хлої Кардаш'ян — життя як реаліті-шоу

Відтоді, як наймолодшій представниці відомої сім'ї виповнилося 23 роки, життя Хлої Кардаш'ян було доступне для публічного доступу та споживання. 2007 року на екрани вийшло реаліті-шоу Keeping up with the Kardashians (KUWTK), у якому розповідається про життя хаотичної сім'ї, якою керують жінки, на тлі райського відпочинку та гідної заздрощів нерухомості — спершу з нетактовним надмірностями, тепер із прихованим мінімалізмом.

Шоу, яке тривало до 2021 року, негайно принесло популярність, але водночас із кумедними та грубими розвагами сім'ї прийшли й цілком реальні труднощі — розлучення, страхи за здоров'я та подорожі для зачаття, які сім'я Кардаш'ян від самого початку вирішила задокументувати в усіх найдрібніших подробицях.

У Хлої та її сестри Кортні було ще два недовговічні шоу-продукти — "Кортні та Хлої: Маямі" й "Кортні та Хлої: Гемптонс". Після закриття KUWTK сім'я "переїхала" в потоковий сервіс Hulu із серіалом "Кардаш'ян", прем'єра якого відбулася 2022 року.

Разом із сестрами Хлої також випустила 2010 року книжку "Kardashian Konfidential", а 2015-го презентувала книгу "Strong Looks Better Naked" ("Сильні мають кращий вигляд оголеними").

Хлої довгий час була прихильницею бодіпозитиву та 2016 року запустила свій інклюзивний бренд джинсового одягу Good American.

