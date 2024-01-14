Королівська родина Монако в повному складі вийшла у світ (фото)

Вони відвідали унікальну виставу, одну з найкращих циркових робіт просто неба. Подія відкриває сезон Міжнародного фестивалю цирку в Монте-Карло.

Князь Монако Альбер ІІ з дружиною Шарлін та двома їхніми дітьми зʼявився на публіці. Знімками ділиться акаунт монаршої родини в Instagram.

"Королівська сім'я зібралася сьогодні на площі Княжого Палацу, щоб відвідати циркове шоу просто неба", — зазначили представники сучасних роялів.

Ця унікальна вистава, одна з найкращих циркових робіт просто неба, відкриває сезон Міжнародного фестивалю цирку в Монте-Карло, який цього року відзначатиме своє 50-річчя (1974-2024).

Монарша родина Монако

Княгиня Шарлін зʼявилася на публіці в бежевому пальті Emilia Wickstead. До образу дружина князя Монако додала чорний гольф, рукавички та темні замшеві черевики Gianvito Rossi за 1 995 доларів. Волосся мами двох дітей традиційно було укладене в охайну зачіску, вона також продемонструвала лаконічні сережки.

Тим часом принцеса Габріелла носила дитяче пальто з леопардовим принтом від Dior. На ногах доньки князя Монако були чорні шкіряні черевики Dolce Gabbana.

Сам князь Альбер ІІ та його син обрали темні вбрання для появи на публіці. Жак доповнював образ мами світлими штанами.

Монарша родина Монако

Нагадаємо, представлено нові портрети принца Жака та принцеси Габріелли на честь їхнього 9-річчя.

Також Фокус писав про образ княгині Монако з пальтом за 200 тисяч гривень.