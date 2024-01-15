Маєток із багатою історією: туристи беруть в облогу замок, де знімався фільм "Солтберн"

Потік відвідувачів стікається до величного заміського будинку, де знімали один із найцікавіших фільмів цієї зими. Однак не всі кімнати "маєтку Солтберн" доступні для відвідувачів.

Дуже часто будинки, замки та вілли, де знімали відомі фільми та серіали, стають місцем паломництва фанатів і просто зацікавлених туристів. І після того, як на екрани вийшов фільм "Солтберн", маєток Дрейтон-Хаус у Нортгемптонширі отримав свою частку популярності. Як і паб Snooty Fox, де знімали деякі сцени. Ну і Баррі Кеогана, який знявся в головній ролі, вже називають новою зіркою. Про це пише Daily Mail.

Сотні людей вирушили в англійське село, щоб побачити справжній "Особняк Солтберн", показаний у фільмі з Баррі Кеоганом, Джейкобом Елорді, Розамунд Пайк, Річардом Грантом і Кері Малліган у головних ролях.

Кадр із фільму "Солтберн" Фото: Amazon

Проте шанувальники кіно, які відвідують маєток, були розчаровані, виявивши, що деякі з найпривабливіших залів закриті для публіки.

Не можна відвідати ванну кімнату, яка фігурує в ключовій і суперечливій сцені, коли Олівер у виконанні Кеогана підглядає за Феліксом, персонажем Елорді.

Кадр із фільму "Солтберн" Фото: Amazon

"Солтберн" був показаний у кінотеатрах Великої Британії в листопаді, а потім став доступним незадовго до Різдва на Amazon Prime, де він став одним із найпопулярніших фільмів на сайті.

Його успіх також допоміг просунути альбом Софі Елліс-Бекстор Murder On The Dancefloor, вперше випущений 2001 року, на друге місце в чартах синглів.

Тепер фанати заполонили Дрейтон-Гаус і прилегле місто Лоуїк. Величний будинок належить родині Саквілл і зазвичай закритий для публіки.

Але обраним групам місцевих жителів було запропоновано тури, тоді як набагато більше фанатів приїхали в цей район, щоб наблизитися до території та помилуватися краєвидами.

Серед тих, кому вдалося проникнути всередину, була 21-річна Медді Боунесс, яка працювала в Snooty Fox і потрапила в маєток разом зі знімальною групою.

"Я виросла в селі, і просто дивно, скільки туристів привернув фільм. Під час зйомок кілька моїх друзів були задіяні в масовці, і вони дуже весело провели час. Я працювала в сільському пабі і познайомилася з багатьма членами знімальної групи і деякими акторами", — розповіла Медді.

Трейлер фільму "Солтберн"

Вона була частиною групи з 30 місцевих жителів, яким дозволили відвідати маєток після закінчення зйомок, хоча не всі приміщення всередині були відкриті для огляду.

"Ми не бачили спальні або ванну, але нам вдалося побачити великі величні зали з усіма картинами. Це велична і красива будівля", — розповіла дівчина.

Дрейтон-хаус почали будувати 1328 року і багато разів перебудовували. Його першим власником був Обрі де Вер, соратник Вільгельма Завойовника. Нині маєток належить родині Стопфорд Саквілл. Навколо будинку простягається величезний парк. Сім'я досить потайлива, тож для відвідувань відкрито лише кілька кімнат.

До слова, лабіринт був спроєктований спеціально для фільму і доповнений комп'ютерною графікою.

Напевно, одним із найзнаменитіших маєтків у Великій Британії був і залишається замок Гайклер, у якому знімали серіали "Абатство Даунтон" і "Дживс і Вустер".