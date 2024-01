Раян Гослінг випадково став героєм нового мему (відео)

Після оголошення переможця Раян Гослінг виглядав приголомшеним і одразу навіть не зрозумів, що сказали ведучі. Відео з його реакцією розлетілося мережею і повеселило користувачів.

43-річний канадський актор і музикант Раян Гослінг випадково став героєм нових мемів після реакції на перемогу на церемонії Critics' Choice Awards 2024 у номінації "Найкраща пісня", пише People.

Коли ведучі Белла Рамзі та Ентоні Рамос оголосили, що композиція "I'm Just Ken" з фільму про Барбі стала найкращою піснею, Гослінг підняв брови і виглядав приголомшеним цією новиною. Потім він встав і, здавалося, жартома похитав головою, аплодуючи музикантам Марку Ронсону і Ендрю Вятту, коли вони вийшли на сцену, щоб прийняти нагороду.

"Раяне Гослінгу, це така ж твоя нагорода, як і наша. Своїм незрівнянним виконанням ви змусили публіку закохатися в цю пісню, тож спасибі", — заявив зі сцени Ронсон.

Потім він звернувся до режисерки картини Ґрети Ґервіґ:

"Той факт, що ви виділили 11 хвилин для цього прог-року, павер-балади, мрійливого балету і шред-фестивалю, щоб хлопчики теж могли поплакати і трохи потриматися за руки, ми дійсно назавжди у вашому боргу за це".

До номінації "Найкраща пісня" увійшли ще дві пісні із саундтреку до Барбі: "Barbie: The Album: "Dance the Night" Дуа Ліпи та "What Was I Made For?" Біллі Айліш.

Цього вечора "Барбі", номінована у 18 категоріях, отримала ще п'ять нагород, зокрема за найкращу комедію, найкращий оригінальний сценарій, найкращого художника-постановника, найкращий костюм, а також за найкращу зачіску і макіяж.

Тим часом мережа вже підхопила вираз обличчя Гослінга і вибухнула мемами.

Раніше Фокус писав, що Раян Гослінг випустив різдвяну версію свого хіта з фільму "Барбі". Ми також писали, що Марго Роббі та Раян Гослінг знову зніматимуться разом.