Не тільки Європа. Де ще у світі збереглися монархії та чим вони відрізняються

У Данії з 14 січня новий король — Фредерік Х. Де ще, окрім Данії, у світі збереглися монархії та яку владу мають королі та королеви.

83-річна королева Данії Маргрете зреклася престолу після 52 років на троні. Її змінив кронпринц Фредерік, її старший син, десятий цього імені. Раніше зміна влади зазвичай відбувалася після смерті попереднього монарха. Але тепер європейські королі та королеви воліють оновлювати свою владу, намагаючись слідувати сучасним віянням. Про сучасні монархії пише Business Insider.

Синові данської королеви Фредеріку — 55 років, і його все життя готували до того, щоб він зійшов на престол. Утім, він цього не надто хотів і був зіркою вечірок. Відтоді він став розсудливим і вже змінив свою матір на престолі, що гарантує подальше існування найстарішої монархічної династії в Європі. Загалом у кронпринца Фредеріка і його дружини четверо дітей. Згідно з опитуваннями, 80 відсотків данців задоволені своїми монархами.

Король Данії Фредерік із сім'єю Фото: Getty Images

Тепер зміна влади відбувається не так, як колись. Королі та королеви зрікаються престолу на користь своїх дітей, а на трон сідають дочки, а не сини, якщо вони старші. Саме така ситуація очікується у Швеції, де на трон замість свого батька короля Карла Густава XVI після 50 років його правління зійде кронпринцеса Вікторія. Хоча Карл Густав дуже незадоволений тим, що трон у підсумку займе його старша дитина, а не старший син.

Кронпринцеса Швеції Вікторія зі своїм батьком Фото: Getty Images

А в Норвегії 86-річного короля Гаральда V незабаром змінить його син, кронпринц Хокон.

Особливості європейських монархій

Усі європейські королі та королеви виконують лише репрезентативні функції і майже не мають політичної влади в демократичних країнах, чиїми правителями вони є. Трохи інша ситуація в Монако, а в Андоррі, карликовій державі між Францією та Іспанією, парламентська демократія. Главами держави там є князі-співправителі. Один із них — завжди іспанський єпископ. А інший — завжди президент Франції.

Князь Монако з родиною Фото: Getty

Реальна влада є лише у Ватикані. Папу Римського обирають кардинали, і він не тільки очолює Римо-католицьку церкву, а й є абсолютним правителем найменшої держави у світі.

Європейські монархії здебільшого збереглися в тих країнах Європи, де не було революцій або громадянських воєн. І фактично всі королівські доми так чи інакше по-родинному пов'язані один з одним. Саме тому британську королеву Вікторію називали "бабусею Європи", бо її нащадки зрештою зійшли на престол у багатьох європейських країнах.

Кейт Міддлтон — один із найпопулярніших членів королівської сім'ї Великої Британії Фото: Getty

Тепер вони скоріше виконують роль туристичної приманки, а за їхнім життям піддані стежать, як за мильною оперою. До того ж вони є покровителями численних благодійних товариств і організацій та хранителями традицій. По суті, це селебріті, які розважають публіку своїм життям, що підпорядковується безлічі правил. Також монархи є певним чином символами країн, якими вони правлять. Найкраще сучасну монархію описував принц Філіп, батько короля Чарльза. Він називав сім'ю Віндзорів "фірмою", яка за гроші платників податків має подавати позитивний приклад і створювати цікавий контент.

Королівська сім'я Великої Британії Фото: Getty Images

Хоча, фактично, король Великої Британії все ще може оголошувати війну, призначати главу уряду і має право законодавчої ініціативи.

Де у світі збереглася монархія

Монархічна модель правління все ще існує: у 43 зі 194 визнаних держав на чолі стоять монархи. Багато королівських домів пов'язані з Британською імперією. У 14 країнах за межами Європи англійський король все ще є главою держави, наприклад, у Канаді або Австралії. У п'яти державах світу монархи, еміри або шейхи є абсолютними правителями, на яких не поширюється парламентський або юридичний контроль. Це Бруней, Таїланд, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Есватіні (держава в Африці) та Ватикан.

У Йорданії, Бутані та Марокко король має політичну владу.

Король Бутану з дружиною Фото: Getty Images

До того ж є монархи без трону. Наприклад, титулярний король Греції Павло. Частина європейських монархів хоч і втратила трон, але зуміла зберегти статки, або їх частину. А маючи зв'язки в політичних колах, вони зрештою стали дипломатами, або заснували успішний бізнес.

Чим відрізняються європейські монархії від інших

Монархи Близького Сходу, володіючи реальною владою, не з'являються в бульварній пресі і найчастіше, за те, що вони вважають образою, є кримінальне покарання. Наприклад, у Таїланді заборонено критику короля і членів його сім'ї, хоча Маха Вачіралонгкорн часто дає привід обговорити свою особистість, влаштовуючи шикарні вечірки, або вивозячи своїх наложниць із країни під час пандемії коронавірусу, щоб розважатися з ними у швейцарському готелі.

Король Таїланду Фото: AEC TV

А в Японії (конституційна монархія), де править найдавніша у світі династія, імператор представляє й уособлює країну. Він вважається нащадком богині сонця Аматерасу.

Імператор Японії з дружиною Фото: Getty Images

До того ж європейські монархи, за рідкісним винятком, набагато бідніші за своїх коронованих колег з інших країн. І за їхніми витратами пильно стежать. Фактично, європейські монархи змушені заробляти на своїй популярності: палаци відкриті для відвідувань, а все їхнє життя проходить у режимі реаліті-шоу.

Найбагатший король у світі, Маха Вачіралонгкорн, або Рама X, король Таїланду має статки в 43 мільярди доларів, найбагатший правитель Європи — Адам II, князь Ліхтенштейну. Його статки 3,5 мільярда доларів, у короля Чарльза III "всього" 1,8 мільярда доларів приватного капіталу. А новоспечений король Данії Фредерік отримає від своєї матері, королеви Маргрете, лише 30 мільйонів доларів. Найбідніший король Європи — король Іспанії. Його статки оцінюють у 10 мільйонів доларів.

Король Іспанії — найбідніший король Європи Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше король Великої Британії представив свій новий офіційний портрет, але він обурив британців.