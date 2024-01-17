Періс Гілтон привітала сина з першим днем народження (фото)

Фенікс народився в січні 2023 року за допомогою сурогатної матері. Його сестричка Лондон зʼявилася на світ майже через рік таким самим способом.

42-річна американська світська левиця Періс Гілтон зворушливо привітала сина Фенікса з першим днем народження. Архівними кадрами з первістком мама двох дітей ділиться в Instagram з понад 26 млн підписників.

"Рік тому в наше життя прийшло чарівне крихітке янголятко, принісши стільки любові та щастя. Мій дорогоцінний маленький, ти більше, ніж мрія, яка здійснилася. Ти робиш моє життя наповненим. Кожен день з тобою — це безцінний дар, і я безмежно вдячна, що я твоєю мамою. Святкуєш свій перший з багатьох днів народження", — написала Періс.

Зокрема, зірка соцмереж показала, як тримає малюка на руках у літаку, як одягає його в костюми ковбоя та лікаря.

Періс Гілтон із сином Феніксом

"З днем народження", — привітала Фенікса в коментарях німецька топмодель Гайді Клум.

Окрім однорічного малюка, Періс Гілтон та венчурний капіталіст Картер Реум виховують доньку Лондон, яка народилася наприкінці осені 2023 року. Двоє дітей зʼявилися на світ за допомогою послуг сурогатних матерів.

Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Getty Images

Гілтон та Реум одружилися у листопаді 2021 року.

Нагадаємо, Періс Гілтон уперше показала фото з новонародженою донькою Лондон.

Також Фокус писав про поїздку Періс Гілтон із сином до Діснейленду.