Принцеса Євгенія із сестрою вирушила до Давосу (фото)

Принцеса Євгенія з 2017 року опікується проблемою торгівлі людьми та сучасного рабства. Вона є співзасновницею благодійної організації The Anti-Slavery Collective.

33-річна принцеса Євгенія разом із колишньою прем'єр-міністеркою Великої Британії Терезою Мей приєдналася до групової дискусії у швейцарському Давосі. Вона виступила з доповіддю на заході, присвяченому ролі бізнесу та уряду в боротьбі з сучасним рабством і торгівлею людьми. Про це йдеться на сторінці благодійної організації принцеси Євгенії та її подруги Джулії де Буанвіль The Anti-Slavery Collective, заснованої 2017 року.

Дискусія відбулася в Goals House перед початком Всесвітнього економічного форуму. Підтримати королівську особу приїхала її старша сестра, принцеса Беатріс. Вона регулярно відвідує щорічний Всесвітній економічний форум як віцепрезидентка з партнерства та стратегії технологій Afiniti.

"Зброєю та наркотиками можна торгувати лише один раз, але людей продають знову, знову і знову. Для них це відбувається щодня і щохвилини", — заявила у своєму виступі принцеса Євгенія, яка не так давно приєдналася до Консультативної ради Goals House.

Принцеса Євгенія і співзасновниця її благодійної організації Джулія де Буанвіль (крайня ліворуч) з'явилися на заході разом із Терезою Мей (у центрі).

Goals House — це спільнота всесвітньо відомих активістів, мислителів, політичних діячів, бізнес-лідерів і підприємців, які збираються у важливі глобальні моменти протягом року, об'єднані прагненням до досягнення цілей ООН у сфері сталого розвитку.

Тереза Мей, голова Глобальної комісії з сучасного рабства і торгівлі людьми, з'явилася у другому сезоні подкасту Євгенії Floodlight минулого року.

У своєму виступі 17 січня на заході "Прикордонні дії проти торгівлі людьми та сучасного рабства в Європі" принцеса розповість про свій особистий досвід і лідерство, а також про те, як, на її думку, лідери можуть вжити заходів для розв'язання проблеми торгівлі людьми та примусової праці в Європі у 2024 році.

Раніше Фокус писав, що принцеса Євгенія розповіла, як порушила суворе правило покійної королеви Єлизавети, а також зізналася, яку річ їй з кузенами не дозволяли робити.