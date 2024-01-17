Ексчоловік Ані Лорак зізнався в коханні новій дівчині після другого розлучення (фото)

У червні 2023 турецький бізнесмен одружився з візажисткою Лілією. Восени стало відомо про їхній розрив.

Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу публічно зізнався в коханні новій дівчині після розлучення з другою дружиною. Знімками турецький бізнесмен ділиться в Instagram.

"Ти змінюєш моє життя, дякую. Люблю тебе", — прокоментував підприємець кадр з коханою, моделлю Анастасією Foxy.

Чутки про стосунки Мурата та Анастасії почали ширитися після новин про його розлучення з візажисткою Лілією. Пара одружилася лише у червні 2023 року в Конча-Заспі. Причини розриву подружжя не повідомляються.

Мурат Налчаджиоглу з новою обраницею Фото: Murat Nalcacioglu\Instagram

Наразі ж Мурат Налчаджиоглу активно показує фото з новою коханою.

Мурат Налчаджиоглу з новою обраницею

За інформацією Люкс ФМ, Анастасія виховує сина Стаса від попередніх стосунків та вже знайома з донькою свого коханого від Ані Лорак.

Анастасія Foxy

З Ані Лорак, яка продовжує працювати та жити в РФ, турецький бізнесмен розлучився у 2019 році. Від їхнього союзу підростає донька Софія, яка часто зʼявляється в соцмережах колишнього чоловіка співачки. Сам Мурат живе на дві країни — Україну та Туреччину.

Нагадаємо, Мурат Налчаджіоглу та Лілія Реус спровокували чутки про розлучення.

Також Фокус писав про весілля Мурата Налчаджіоглу в Конча-Заспі на початку літа 2023 року.