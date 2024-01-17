Кейт Міддлтон потрапила до лікарні: що сталось
Дружина принца Вільяма не повернеться до виконання королівських обов’язків до Великодня 2024 року. Вона попросила дати їй та дітям спокій.
Кенсінгтонський палац оголосив у вівторок, 17 січня 2024 року, що Кейт Міддлтон перенесла "планову" операцію на черевній порожнині. Про це представники королівської родини Великобританії повідомили в Instagram.
"Операція пройшла успішно, і очікується, що вона залишиться в лікарні протягом десяти-чотирнадцяти днів, а потім повернеться додому для продовження одужання", — йдеться в заяві.
Зокрема, повідомляється, що дружина принца Вільяма не повернеться до виконання королівських обов’язків до Великодня 2024 року.
Мама трьох дітей висловила бажання "зберігати якомога більше нормального життя для своїх дітей" і після заяви дати їй спокій.
Кенсінгтонський палац заявив, що ділитиметься лише "значними" новинами.
"Принцеса Уельська хоче перепросити перед усіма зацікавленими особами за те, що вона змушена відкласти свої майбутні виходити", — йдеться в заяві.
Не повідомляється жодної інформації про те, що саме лікує принцеса.
Королівські шанувальники висловили свою підтримку дружині принца Вільяма.
"Бажаю принцесі швидкого одужання", "Посилаю всю цілющу енергію в її бік", "Бажаю принцесі Уельській швидкого одужання", — пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, принц Вільям проявив турботу про батьків дружини.
Також Фокус писав про особливості виховання дітей Кейт Міддлтон.