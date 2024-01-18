На Івлєєву подали колективний позов у розмірі 1 млрд рублів за "голу" вечірку

За інформацією журналістів, досі максимальною сумою подібних позовів у російських судах були 333 мільйони рублів, які 2012 року зажадали стягнути з Мадонни та організаторів її концерту в Санкт-Петербурзі.

Позови, подані в російські суди на організаторів та учасників новорічної "голої" вечірки в московському клубі "Мутабор", стали рекордними і за кількістю, і за сумами позовів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначає видання Life, на блогерку і колишню телеведучу тревелшоу "Орел і Решка" Настю Івлєєву, яка стала центром цього скандалу і яку вже оштрафували на 100 тисяч рублів, 5 із 6 заяв подали жителі Москви.

Крім того, у середу, 17 січня, Таганський суд Москви, як повідомляє інформаційне агентство ТАСС, зареєстрував колективний позов про компенсацію моральної шкоди до Анастасії Івлєєвої та компанії МТС, амбасадором якої вона є, на рекордну суму — 1 мільярд рублів. За інформацією агентства, позов подала ініціативна група на чолі з продюсером Олександром Іншаковим.

Раніше аналогічний позов спробували подати до Хамовницького суду, однак той відхилив заяву через те, що відповідач не мешкає в цьому районі Москви. Заявники просили суд за "істотні моральні страждання", які їм заподіяв цей захід, стягнути з Івлєєвої 1 мільярд рублів компенсації та перерахувати їх до державного фонду підтримки учасників війни з Україною.

Крім того, схожий позов про моральну компенсацію, але вже в розмірі 200 мільйонів рублів, було подано до Всеволожського міського суду Ленінградської області мешканкою міста Златоуст Челябінської області. Заява стосувалася не тільки Івлєєвої, а й репера Vacío (Миколи Васильєва), Лоліти Мілявської, Філіпа Кіркорова і Діми Білана. Крім грошової компенсації, заявниця вимагала відібрати у Білана і Кіркорова звання заслуженого і народного артиста відповідно.

За інформацією інформагентства "РИА-Новости", позивачка назвала себе членом "релігійного братства "Морозов-Златоуст". Як розповів агентству її представник Олександр Морозов, подібне відео заподіяло заявниці та її неповнолітній дитині "моральні, фізичні страждання, почуття безвиході, приреченості, страху за майбутнє своїх дітей, онуків, за майбутнє Росії".

Видання The Moscow Times нагадує, що досі максимальною сумою позовів подібного роду (за "пропаганду ЛГБТ") були 333 мільйони рублів, які у 2012 році зажадали стягнути з Мадонни та організаторів її концерту в Санкт-Петербурзі.

"Гола" вечірка — що відомо

Наприкінці 2023 року в інтернеті з'явилося відео, на якому було зафіксовано так звану "голу" вечірку московської богеми — вечірку з дрес-кодом almost naked, що означає "майже голий". Вона відбулася в столичному клубі "Мутабор" і привернула увагу не тільки користувачів соцмереж, а й Роскомнагляду, депутатів Держдуми і силових структур.

Гості вечірки почали масово вибачатися публічно, проте на них посипалися санкції у вигляді вирізання вже відзнятих кадрів із новорічних програм, заборони або відмови від проведення концертів, що особливо боляче вдарило по них у період святкових "чьосів", тощо.

Нагадаємо, Фокус писав, що артистка українського походження Anna Asti "засвітилася" на "голій вечірці" в Москві. Тепер, за даними медіа, її новорічний виступ перенесли на "невизначений термін", а з приводу громадянства — почали перевірку.