Раян Гослінг зізнався, що не показує своїм донькам фільм "Барбі"

Картина стала найкасовішою у 2023 році. Раян Гослінг та Марго Роббі виконали головні ролі.

43-річний канадський актор Раян Гослінг зізнався, що не показує своїм дітям фільм "Барбі", у якому він виконав головну роль Кена. Про це пише E! News.

"Я не знаю, чи варто їм дивитися на свого батька в ролі Кена. І в якому віці найкраще побачити, як твій батько робить це", — зізнався батько двох дітей на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі.

Чоловік Єви Мендес також розповів, що його доньки, Амада та Есмеральда, були на зйомках популярного фільму: "Вони бачили лише малу частину процесу та прийшли на знімальний майданчик, коли я виконував великий музичний номер".

Марго Роббі та Раян Гослінг на зйомках фільму "Барбі" Фото: Getty Images

Картину про найпопулярнішу ляльку у світі зняла режисерка Ґрета Ґервіг. Фільм зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів, його визнано найкасовішим у 2023 році. Дівчиною Раяна Гослінга на екрані стала Марго Роббі, яка і виконала роль Барбі.

Раян Гослінг та Єва Мендес Фото: Getty Images

Гослінг перебуває у стосунках з Євою Мендес понад 10 років, проте про їхнє одруження стало відомо лише наприкінці 2022 року. Пара тримає своє особисте життя подалі від публіки, виховуючи двох спільних дітей.

Нагадаємо, Раян Гослінг став героєм нового мему.

Також Фокус писав про реакцію Марго Роббі на успіх фільму "Барбі".