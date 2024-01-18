Чому госпіталізація Кейт Міддлтон так налякала британців, — думка експерта

Відсутність Кейт у публічному просторі, на думку колумніста Річарда Кея, буде дуже помітною. Ця жінка відіграє величезну роль у королівській родині і є одним із символів стабільності монархії.

Новина про те, що принцесу Уельську Кейт госпіталізовано і їй проведено операцію на черевній порожнині, через що до кінця березня вона не з'являтиметься на публіці, для багатьох британців стала шокуючою, пише у своїй колонці для Daily Mail оглядач Річард Кей.

За його словами, жінки в усьому світі цінують її красу і врівноваженість, усміхненість і яскраву енергію. Їм здається, що вона випромінює міцне здоров'я, тому розуміння того, що вона може серйозно хворіти, як і будь-яка інша людина, стає "холодним душем".

"Після печалі з приводу повільного занепаду і смерті покійної королеви, новина про Кетрін викликала у королівських шанувальників колективне тремтіння. Люди хитаються. Тільки-но це оголошення було доведено до відома, як стало відомо, що король також має бути госпіталізований для лікування збільшеної простати. Ніколи раніше королівські медичні бюлетені не нагадували нам про слабкість людського існування в подвійній дозі", — аналізує Кей.

При цьому, додає він, якщо 75-річний король перебуває в тому віці, коли подібні процедури можна очікувати і з ними доводиться стикатися, Кейт випромінює молодість і грацію.

"Їй 42 роки, але, з огляду на її підтягнуту і підтягнуту фігуру, яку вона підтримує у чудовій формі, бігаючи у Великому Віндзорському парку, вона могла б зійти за когось на 10 років молодшого. Здається, що все, що вона робить, не потребує жодних зусиль. І все ж вона майбутня королева, яка, можна з упевненістю сказати, забезпечила довгострокове майбутнє монархії — не тільки завдяки своїм трьом чудовим дітям, а й тій незамінній магії Міддлтон, яку вона привнесла у свій шлюб. Можливо, її найбільша якість — непохитна стабільність. Ніколи ще це не було важливішим, ніж на початку правління, яке терзає подвійна загроза, що походить від озлобленого принца Гаррі і скандального принца Ендрю. І саме тому, що так багато всього залежить від цієї дівчини з графства, яка вперше привернула увагу принца Вільяма на подіумі в Університеті Сент-Ендрюс понад 20 років тому, несподівані відкриття про її стан здоров'я були настільки неочікувані, що це справді засмучує", — пише авторка.

Кейт Міддлтон заряджає всіх своєю молодістю та енергією Фото: Getty

Він підкреслює, що Кейт — не просто сполучна ланка в її сім'ї, а й усміхнена постать, що підтримує королівську сім'ю, в яку вона привнесла такий необхідний поворот сучасності.

"Вона рідко робить помилку і швидко навчилася уникати пасток публічного життя, де зовнішній вигляд і презентація вирішують усе. Вона випромінює правильне поєднання тепла і стриманості, ділячись незахищеними поглядами на життя королівської дружини, не виставляючи напоказ ні себе, ні свою сім'ю більше, ніж це правильно чи відверто необхідно. Від найсумніших державних подій, як-от похорон принца Філіпа та королеви, до ювілею та коронації, вона випромінює спокій, упевненість і холоднокровність", — перераховує колумніст.

Кей вказав, що Кетрін зуміла забезпечити своїм дітям не ізольоване навчання в школі-інтернаті, а відправила їх вчиться разом з іншими дітьми, без прив'язки до статусу. Свого часу цього не вдалося зробити принцесі Діані.

І все це вона зробила, не покладаючись на легіони лакеїв, які зазвичай складають королівський двір.

"Ось чому, звичайно, у принца Вільяма попереду кілька тривожних тижнів, можливо, він займатиметься шкільними обов'язками, організацією купання і читанням казок на ніч. Завдяки Кейт, троє дітей насолоджувалися дитинством, коли двоє батьків ділили обов'язки, що сильно відрізняється від власного досвіду Вільяма в Кенсингтонському палаці. Тож не дивно, що помічники прагнули дати зрозуміти, що між перебуванням біля ліжка дружини пріоритетом Вільяма будуть діти, а не королівські обов'язки — освіжаюча і довгоочікувана зміна порівняно з минулим", — продовжив оглядач.

Через хворобу дружини принцу Вільяму доведеться відкласти заплановані поїздки до Латвії, а потім до Риму і Ватикану.

"Її відсутність відчуватиметься всюди, адже вона жінка, від якої залежить дуже багато і дуже багато чого. Не тільки Вільям сподівається, що вона зможе повернутися на своє місце поруч із ним із цією блискучою радістю життя. Так само, як і всі ми", — підсумував Кей.

Раніше Фокус писав, що, крім Кейт, госпіталізація скоро чекає на короля Чарльза.