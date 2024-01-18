Десятиденне весілля: з'явилися фото з весільного банкету принца Брунею

Дружина принца Абдула Матіна з Брунею одягла на своє весілля приголомшливу блискучу сукню від знаменитого модельєра Зухаїра Мурада. Раніше він створював вбрання для Бейонсе, Тейлор Свіфт і Гайді Клум.

Весільні урочистості принца Брунею Абдула Матіна та його нареченої Аніші Росна тривали десять днів. І їхньою кульмінацією став розкішний весільний прийом. Чарівна наречена, яка вже демонструвала кілька розкішних вбрань, з'явилася на бенкеті в блискучій сукні від відомого ліванського дизайнера Зуахіра Мурада і розкішних прикрасах. Про це пише Daily Mail.

Зухаір Мурад привітав пару в Instagram і побажав їм "любові і щастя на все життя".

У підписі до фотокаруселі чудового блискучого ансамблю нареченої, який вона вдягнула на банкет, він написав: "Я мав честь бути частиною королівського весілля сім'ї Брунею, розробивши весільну сукню нареченої принца Абдула Матіна".

Весілля принца Брунею Абдул Матіна та Аніші Росна

На ретельно продуманій церемонії королівське подружжя публічно зв'язало себе узами шлюбу (незважаючи на те, що минулої середи вони зробили це офіційно) і насолодилося пишним прийомом, на якому були присутні безліч міжнародних членів королівської сім'ї та високопосадовців.

Весілля принца Брунею Абдул Матіна та Аніші Росна Фото: Instagram tmski

Перша сукня Аніші зі щільної сріблястої тканини була прикрашена хитромудрими квітковими елементами. Образ доповнювала розкішна діамантова тіара, яку раніше носила принцеса Азема, сестра принца Матіна, і довга мереживна вуаль.

На нареченій також були ефектні сережки і приголомшливе діамантове кольє з великою підвіскою. Ще вона несла невеликий букет з діамантів.

Сукня для банкету від Мурада була розшита паєтками і відрізнялася скромним силуетом.

Весілля принца Брунею Абдул Матіна та Аніші Росна Фото: Instagram tmski

Моделі Зухаїра також носили Адель, Дженніфер Лопес, Гайді Клум і багато інших. Гуру моди раніше розробив сукню, в якій принцеса Саудівської Аравії Аль-Тавіль була на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон 2011 року.

Знаменитий принц Абдул Матін, шостий у черзі на престол Брунею, оголосив про свої заручини з Анішею в грудні — заява, яка шокувала шанувальників найзавиднішого холостяка Азії.

Його нова дружина — внучка радника лідера Брунею султана Хассанала Болкіаха. Вона володіє компанією у сфері моди і туризму, і пара зустрічається вже багато років.

У неділю на прийомі в палаці Істана Нурул Іман було близько 5000 осіб.

Повідомляють, що серед гостей були члени королівської сім'ї з Саудівської Аравії та Йорданії, король Малайзії Абдалла і королева Азіза, король Бутану Джігме і королева Джецун Пема, а також президент Індонезії Джоко Відодо і лідер Філіппін Фердинанд Маркос-молодший.

Пара помахала тисячам людей, які зібралися на вулицях столиці Бандар-Сері-Бегаван, перш ніж прибути до палацу Істана Нурул Іман на автомобілі Rolls Royce з відкритим верхом.

Весілля принца Брунею Абдул Матіна та Аніші Росна Фото: Instagram tmski

Це був перший раз, коли молодят бачили разом відтоді, як на початку тижня відбулася офіційна весільна церемонія за закритими дверима.

Принц Абдул Матін — четвертий син і десята дитина 77-річного султана Хассанала Болкіаха і його колишньої другої дружини Маріам Абдул Азіз, 67 років.

Принц посідає шосте місце в черзі на престол і став відомим у соціальних мережах, де він активно спілкується з громадськістю в Instagram — і може похвалитися 2,4 мільйонами підписників.

У соцмережах він демонстрував своє розкішне життя, а також палацову рутину і документував свою службу в армії.

Але коли принцу було 24 роки, видання GQ Таїланд охарактеризувало його як "приземлену людину, яка не любить виставляти напоказ багатство своєї сім'ї".

"Він каже "спасибі" наприкінці кожного речення і не робить відмінностей за класом або соціальним статусом у своїй взаємодії з оточуючими його людьми", — йшлося у статті. Особливо в інтерв'ю підкреслювалося, що чарівність принца привернула увагу більше, ніж його яскрава зовнішність.

Батько Абдул Матіна, султан Брунею, є одним із найбагатших людей у світі, його власний капітал перевищує 24 мільярди фунтів стерлінгів — завдяки експорту сирої нафти та природного газу.

Принц Матін, якого журнал Tatler назвав одним із 50 найзавидніших холостяків Азії 2016 року, отримав ступінь магістра міжнародних досліджень і дипломатії в Лондонському університеті 2016 року.

Наразі він служить пілотом вертольота в Королівських ВПС Брунею у званні майора.

Матін також продемонстрував свою пристрасть до поло, представляючи Бруней на Іграх Південно-Східної Азії у 2017 і 2019 роках.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про урочисту церемонію одруження, на якій принц Брунею і його наречена з'явилися в традиційному червоному вбранні і золотих прикрасах.