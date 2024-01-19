У мережі з'явилися фото Елізабет Олсен під час навчання в Москві (фото)

Відомо, що ім'ям Елізабет і брата дівчини, Джеймса, її знамениті сестри-близнюки Олсен назвали одну з ліній одягу — Elizabeth & James.

Фотографії з московського періоду навчання відомої голлівудської актриси Елізабет Олсен з'явилися в мережі. Закарбовані моменти з життя зірки розмістив телеграм-канал Peopletalk.

А згадати, судячи з усього, є що. Як зізнавалася сама акторка, півроку життя в столиці Росії 2009 року залишили в неї найтепліші спогади. Крім навчання в Школі-студії МХАТ, дівчині явно не доводилося нудьгувати.

Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru Фото: peopletalk.ru

Елізабет Олсен — що відомо

Американська акторка дебютувала в трилері "Марта, Марсі Мей, Марлен" у 2011 році. Потім вона зіграла головну роль у фільмі жахів "Тихий дім". Але найбільшу популярність Олсен принесла роль Ванди Максімофф/Алої Відьми в медіафраншизі "Кінематографічний всесвіт Marvel".

Сьогодні Елізабет Олсен — одна з найбільш затребуваних зірок Голлівуду. Довгий час артистка залишалася просто молодшою сестрою "тих самих" Олсен, але змогла вийти з тіні близьких родичів.

Фото: Instagram

Елізабет народилася в лютому 1989 року в маленькому місті Шерман-Оуксі, розташованому неподалік від Лос-Анджелеса. Навчалася у звичайній школі, паралельно відвідувала уроки в театральній студії, займалася співом і танцями. Крім того, юна Олсен захоплювалася волейболом і навіть увійшла до шкільної волейбольної команди. Саме спорт забезпечив майбутній актрисі струнку фігуру — при зрості 170 см її вага становить 56 кг.

Майбутній зірці екрану було нелегко — вона постійно перебувала в тіні своїх сестер, які змалку активно знімалися в кіно і здобули всесвітню популярність за ролі в комедії "Двоє: я і моя тінь".

Через кілька років Елізабет захопилася російським театром і все-таки вирішила стати кіноактрисою, хоча спочатку мріяла про кар'єру балерини. Вона не поспішала приймати пропозиції режисерів, спочатку хотіла отримати якісну акторську освіту, тому вступила до Школи мистецтв Нью-Йоркського університету. Пізніше, 2009 року, Олсен за програмою обміну потрапила до Москви, де разом з іншими студентами вивчала ази театрального мистецтва в Школі-студії МХАТ.

2021 року Елізабет з'явилася на екранах в образі Червоної Відьми в мінісеріалі Marvel Studios "ВандаВіжен". Проєкт здобув нагороди Clio, SEC, Shorty, а Олсен була удостоєна премії MTV Movie & TV Awards у категорії "Найкраща акторська гра в серіалі" і "Найкраща бійка", яку Елізабет розділила з акторкою Кетрін Ган.

Навесні 2023 року Олсен знову опинилася серед номінантів премії MTV. Роль Червоної Відьми у фільмі "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" забезпечила їй потрапляння в категорію "Найкращий лиходій".

Особисте життя

Своє особисте життя Олсен намагається приховувати, але популярність артистки викликає інтерес до її романів. У 2009 році, під час навчання Москві, у Олсен були стосунки з одним зі студентів Школи-студії МХАТ, актором-початківцем Іллею Бочарніковим, але захоплення закінчилося разом зі стажуванням.

З 2017 року Елізабет перебуває у стосунках з музикантом Роббі Арнеттом. Фото з коханим періодично з'являються в особистому акаунті артистки в Instagram. Пізніше актриса підтвердила, що пара пов'язала себе узами шлюбу ще до пандемії коронавірусу. Але вона не любить афішувати особисті стосунки, тому тримала все в секреті.

Фото: Getty Images

Важливо Ешлі Олсен уперше вийшла у світ разом із сестрою після таємних пологів

Нагадаємо, Фокус писав, що 28 грудня 2022 року Ешлі Олсен таємно вийшла заміж за художника Луї Ейснера, з яким вона перебувала у стосунках з 2017 року. У 2022 році у пари народився син Отто.