Принц Гаррі був проти одруження принца Вільяма з Кейт Міддлтон

Менший син короля Великої Британії вважав, що ухвалювати рішення варто, прислуховуючись до свого серця. Таким чином діяла його мама, принцеса Діана.

Королівський письменник Роберт Гардман, автор книги "Становлення короля: король Чарльз III і сучасна монархія", сказав, що принц Гаррі критикував рішення брата Вільяма одружитися з Кейт Міддлтон у 2011 році. Про це пише Page Six.

"Гаррі говорить про те, щоб одружитися з кимось через кохання, а не тому, що це та людина, з якої ти маєш одружитися. Я думаю, що це набагато більше ранить. Я маю на увазі, що це фактично публічно зневажує вашого брата та його вибір дружини", — розповідає експерт.

"… може виникнути спокуса або бажання одружитися з кимось, хто підходить за моделлю, на відміну від того, з ким, можливо, судилося бути", — розповідав герцог Сассекський у своєму документальному серіалі "Гаррі та Меган".

Гаррі зазначив: "Різниця між прийняттям рішень головою чи серцем. І моя мама [Діана] приймала більшість своїх рішень, якщо не всі, серцем. А я мамин син".

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Гардман також наголосив, що зв’язок між братами був ще більше зіпсований детальною розповіддю принца Гаррі про його дитинство та стосунки з Вільямом у мемуарах 2023 року "Запасний".

"Вільям справді приватна людина. У цьому віці він не дає стільки інтерв’ю, скільки робив його батько… Конфіденційність дійсно важлива, а Гаррі просто пішов і виклав усі ці історії про їхнє дитинство у відкритий доступ", — додав автор.

Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

У мемуарах менший син британського короля пише про старшого брата, який ігнорував його в Ітонському коледжі, і розкриває деталі сварки між ними, яка переросла у фізичну бійку.

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